УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского поведали, сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУ

4 октября 2022, 18:37

На деоккупированных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов.

ВСУ, Сергей Наев
Сколько сел и городов уже деоккупировали ВСУ / facebook.com/JointForcesCommandAFU/

ВСУ уже удалось освободить 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, говорится в отчете заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", - рассказал он.

При этом на деоккупированных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов.

Уже 500 населенных пунктов разминированы.

Также:

  • полиция возобновила свою работу в 1200 населенных пунктах;
  • органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах;
  • возобновили работу 933 медицинских учреждения;
  • учебные заведения возобновили работу в 981 населенном пункте;
  • услуги соцзащиты граждане получают более чем в 1 000 населенных пунктах;
  • финансовыми услугами обеспечено 922 населенных пункта.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

Смотрите видео ТСН - карта боевых действий в Украине на 4 октября

Читайте также

война в Украине оккупация Кирилл Тимошенко Офис президента
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:44

Размахивал руками в боевой стойке: в центре Киева набросились на Дмитрия Гордона

18:44

Анджелина Джоли отреагировала на слухи о романе Брэда Питта с известной красоткойВидео

18:37

У Зеленского поведали, сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУВидео

18:34

"Грязные люди, проститутки": российский актер оскорбил Пугачеву и Галкина после заявления о рабахВидео

18:23

Вицепрезидент IBA Продивус призвал бойкотировать попытки смягчить санкции против россиян и белорусов в боксе

Реклама
18:19

НАТО может открыто вступить в войну на стороне Украины: Загородний назвал два условия

18:09

5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерикиВидео

18:01

Иран резко "переобулся" и не признал результаты "референдумов" в УкраинеВидео

17:55

Юрий Романенко. Илон Маск предлагает Украине сдаться: зондаж, план или идиотизм?Видеоблоги

17:46

Украину ждет пекло: синоптики обновили прогноз и назвали самые жаркие регионыВидео

17:21

Украина объявила бумажки Путина об аннексии ничтожными: Зеленский подписал указВидео

17:13

Денежная удача их не  покинет: 4 знака смогут разбогатеть в октябреВидео

17:12

Россия заходит в зону дичайшей турбулентности, может начаться гражданская война - ЗагороднийВидео

17:06

Ракетная угроза возросла: сколько ракет Россия держит наготове в Черном мореВидео

16:45

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после "шумного застолья"

16:44

"Глупа и необразованна": Пугачевой угрожают после ее плевка в "холопов-россиян"

16:36

ВСУ будут выбивать войска РФ с Луганщины, жителей трех городов просят выехатьВидео

16:26

Зачем опытные хозяйки смазывают обувь маслом: спасет от надоедливой проблемы

16:25

"Отход продолжается": Гиркин в панике рассказал об отступлении российских войск на фронтеВидео

16:20

"Я в украинском списке на убийство": основатель Pink Floyd отличился новым бредом

Реклама
16:19

Катя Осадчая рассказала о тяжелом разговоре с известной одесситкой, проживающей в МосквеВидео

16:01

ВСУ ликвидировали потомственного оккупанта-штурмана вертолета "Аллигатор"

15:43

Может добавить проблем и лишить удачи: как фамилия мужа влияет на судьбу женщины

15:19

Как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе

15:19

Крах экономики и обнищание русских: астролог дал прогноз на страну-агрессораВидео

15:18

Рыба в обмен на "чмобика": на Сахалине "поддержали" семьи мобилизованныхВидео

15:16

Эстония отдала ВСУ дроны, которые купил для российских оккупантов дальнобойщик из Пскова

15:13

Доллар и евро рухнули: почем сейчас покупают и продают валюту в обменниках и банках

15:12

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

14:59

Обрывают "горячую линию": российские оккупанты массово сдаются в плен - разведкаВидео

14:50

Эйнат Кляйн показала возмущенного сына-кроху в объятиях Андрея Макаревича

14:44

Не сдержался и "заминировал" стол: собака из Ирпеня сорвала прямой эфире телемарафонаВидео

14:38

ВСУ освободили Давыдов Брод на ХерсонщинеВидео

14:23

"У нас нет проблем, кроме этого черта старого": футболистка сборной РФ разнесла ПутинаВидео

14:10

"Я бы отбросила коньки, приговор один": тяжелобольной Тышкевич поставили диагноз

14:09

В России недовольны официальным отказом Украины от переговоров с Путиным и назвали два вариантаВидео

14:05

"Были холопами, стали рабами": бежавшая из России Пугачева начала говорить правду

14:03

Как накрасить глаза, чтобы выглядеть моложе

14:01

Россия на пороге гражданской и третьей чеченской войн, а Украина де-факто уже в НАТО – ЗагороднийВидео

13:59

Украинские бойцы зашли в два села на Херсонщине: местные встретили ВСУ со слезами на глазахВидео

Реклама
13:35

Самые вкусные блюда из яиц на завтрак за 15 минут: 2 быстрых рецепта, о которых никто не зналВидео

13:34

Лукашенко признал, что Беларусь воюет против Украины

13:33

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

13:24

Киев обсуждает с США поставки ракет, которые стреляют дальше, чем HIMARS - посол Украины

13:06

"Лариса, остановитесь!": 67-летняя Долина в микрошортах вызвала отвращения у россиян

12:59

"Мы ограбим вашу страну": в МИД Германии разнесли "диалог" Запада с ПутинымВидео

12:54

Гороскоп путешествий на октябрь-2022: астролог поведал, когда стоит куда-нибудь ехать

11:59

Совфед РФ окончательно утвердил акт аннексии захваченных областей Украины

11:40

Украина не будет разговаривать с Путиным: Зеленский официально поставил точку в переговорахВидео

11:35

"Противник обладает превосходством во всем": Гиркин скулит из-за наступления ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять