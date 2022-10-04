У Зеленского поведали, сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУ

Сколько сел и городов уже деоккупировали ВСУ / facebook.com/JointForcesCommandAFU/

ВСУ уже удалось освободить 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, говорится в отчете заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", - рассказал он.

При этом на деоккупированных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов.

Уже 500 населенных пунктов разминированы.

Также:

полиция возобновила свою работу в 1200 населенных пунктах;

органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах;

возобновили работу 933 медицинских учреждения;

учебные заведения возобновили работу в 981 населенном пункте;

услуги соцзащиты граждане получают более чем в 1 000 населенных пунктах;

финансовыми услугами обеспечено 922 населенных пункта.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

Смотрите видео ТСН - карта боевых действий в Украине на 4 октября

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