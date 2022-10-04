ВСУ будут выбивать войска РФ с Луганщины, жителей трех городов просят выехать

Жителям Лисичанска нужно уехать из города - Гайдай / Коллаж УНИАН, Facebook С. Гайдай

Власти Луганской области будут просить жителей Рубежного, Северодонецка и Лисичанска покинуть города, чтобы переждать наступление армии Украины. Зиму лучше переждать в деревнях, поскольку после освобождения городов из-за повреждения оккупантами инфраструктуры там не будет отопления. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в связи с контрнаступательной операцией ВСУ по освобождению населенных пунктов от российской оккупации, жителей Лисичанска, Северодонецка и Рубежного просят эвакуироваться.

"(Захватчики РФ, - ред.) готовятся к обороне. Оккупанты минируют территорию Луганщины: подъездные дороги, мосты, админздания, значимые сооружения. Массового побега среди рашистов нет. Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении", - объяснил ситуацию Гайдай.

По его словам, в больших городах Луганщины зимовать будет нельзя. Отопительный сезон запустить там невозможно – оккупанты разбили критическую инфраструктуру. На ее восстановление уйдет несколько месяцев.

"В крупные города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить – все разбито. Даже при всех финансовых возможностях восстановление отопления займет несколько месяцев. Возможно, люди будут иметь возможность вернуться, чтобы проверить свои квартиры, но оставаться на зиму нельзя", - добавил чиновник.

Глава ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что среди всех крупных городов наиболее оптимальная ситуация в Рубежном. Там пару лет назад была обеспечена система децентрализации отопления.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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