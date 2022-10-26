"Не встречал такого уровня цинизма": Пономарев прокомментировал конспирологическую теорию о поставках оружия Украине

Илья Пономарев объяснил, почему поставки оружия Украине происходят не так быстро, как хотелось бы / Фото УНИАН

Российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов Илья Пономарев во время чата на Главреде прокомментировал поставки оружия Украине от западных партнеров. В частности, он объяснил, почему оружие поступает не так быстро, как хотелось бы.

По его словам, задержки в основном имеют бюрократический характер, а не политический.

"Ведь, во-первых, Запад ни к какой войне не готовился. Те виды вооружений, которые нам на данный момент поставляются и которые являются наиболее эффективными на поле боя, просто отсутствуют у западных стран в больших количествах", - сказал Пономарев.

Политик объяснил, что сейчас главная задача – помочь Украине, потому что наша страна защищает Запад от грядущего вторжения.

"Но любой генерал думает ещё и о том, что, если вдруг Украина проиграет, то чем потом воевать им. Это всё очень сильно тормозит процесс", - сказал он.

В качестве примера Пономарев привел американские РСЗО HIMARS. Для США это не типичное вооружение, поэтому его нет в большом количестве.

"Ни одна армия не согласна расстаться с большей частью какого-то типа вооружений, которые у неё на данный момент есть. Я знаю, что европейцы размещают на порядок бо́льшие военные заказы на своих заводах по производству новых вооружений. Американцы делают ровно то же самое", - добавил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что Запад дает ровно столько оружия, сколько нужно, чтобы Украина сразу не потерпела поражение, и не дают достаточно, чтобы она слишком быстро не начала побеждать, Пономарев ответил так: "У многих складывается такое впечатление, но я не думаю, что оно соответствует действительности. Я не встречал у людей такого уровня цинизма, чтобы они были бы способны планировать военные операции на том уровне, о котором вы говорите".

Поставки оружия в Украину

Компания-производитель Raytheon Technologies несколько недель назад передала правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины. По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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