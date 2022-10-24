"Сорвали операцию на взлете": Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе"

Кулеба / УНИАН

Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ о якобы "грязной бомбе" в Украине.

В эфире национального телемарафона Кулеба заявил, что остальные страны не верят в эти заявления России.

"Мы (президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД - ред.) координировали шаги и действия для того, чтобы достичь двух результатов", - сказал Кулеба.

Какие шаги приняла Украины

во-первых, не допустить распространения этой лжи по миру;

во-вторых, предотвратить использование Россией этой дезинформации для того, чтобы использовать какую-то "грязную бомбу" против Украины и обвинить нас.

"Последний телефонный разговор, который я вчера провел, был с французской коллегой, и он продолжился утром... Мы командно, вся дипломатическая команда, сорвали эту российскую спецоперацию, можно сказать, на взлете", - заявил Кулеба.

Что такое "грязная бомба"

Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Целью оружия является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, в первую очередь, для усложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. В ходе беседы он рассказал им о придуманном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, никакой "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме", "разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может сама готовиться к применению грязной бомбы. Именно поэтому Москва обвиняет в этом Киев.

Президент Владимир Зеленский допустил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны.

Миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то это Москва.

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