"Сорвали операцию на взлете": Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе"

"Мы командно, вся дипломатическая команда, сорвали эту российскую спецоперацию, можно сказать, на взлете", сказал министр.
Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ о якобы "грязной бомбе" в Украине.
В эфире национального телемарафона Кулеба заявил, что остальные страны не верят в эти заявления России.
"Мы (президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД - ред.) координировали шаги и действия для того, чтобы достичь двух результатов", - сказал Кулеба.
Какие шаги приняла Украины
- во-первых, не допустить распространения этой лжи по миру;
- во-вторых, предотвратить использование Россией этой дезинформации для того, чтобы использовать какую-то "грязную бомбу" против Украины и обвинить нас.
"Последний телефонный разговор, который я вчера провел, был с французской коллегой, и он продолжился утром... Мы командно, вся дипломатическая команда, сорвали эту российскую спецоперацию, можно сказать, на взлете", - заявил Кулеба.
Что такое "грязная бомба"
Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.
Целью оружия является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, в первую очередь, для усложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.
Фейк России о "грязной бомбе" в Украине
Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. В ходе беседы он рассказал им о придуманном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, никакой "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме", "разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может сама готовиться к применению грязной бомбы. Именно поэтому Москва обвиняет в этом Киев.
Президент Владимир Зеленский допустил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны.
Миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то это Москва.
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