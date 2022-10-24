УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского жестко проехались по России и назвали единственный способ покончить с шантажом

24 октября 2022, 20:17

Единственный способ покончить с российским шантажом - победа Украины, заявил Подоляк.

Подоляк Россия
Михаил Подоляк / Офис президента, УНИАН

Советника руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что шантаж России является единственным способом общения с миром.

По его словам, для того, чтобы покончить с этим, необходима победа Украины в войне.

"Единственный язык общения России с миром - шантаж. Раньше - продовольствием, энергетикой, мигрантами, ЗАЭС. Теперь - "грязной бомбой", подрывом дамбы. Меняются поводы, не меняется русская террористическая сущность. Единственный способ покончить с российским шантажом - победа Украины", - отметил Подоляк в Twitter.

Подоляк

Что такое "грязная бомба"

Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Целью оружия является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, в первую очередь, для усложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. В ходе беседы он рассказал им о придуманном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, никакой "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме", "разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может сама готовиться к применению грязной бомбы. Именно поэтому Москва обвиняет в этом Киев.

Президент Владимир Зеленский допустил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны.

Миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то это Москва.

Читайте также:

война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:17

У Зеленского жестко проехались по России и назвали единственный способ покончить с шантажом

20:10

Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятностиВидео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг разнес заявления РФ о подготовке Украиной "грязной бомбы"Видео

19:55

Ворвется потепление: синоптики назвали дату последнего теплого дня в Украине

19:54

"Ох, мадам Саркози!": Карла Бруни в крошечных трусиках похвасталась фигурой на пляже

Реклама
19:44

ВСУ контрнаступают на Херсонщине, войска РФ готовятся к бегству – перехват ГУРВидео

19:38

Марк Фейгин. Восемь месяцев войныВидеоблоги

19:26

Им оборачиваются вслед: 4 знака зодиака, которые всегда на стиле

19:22

В Генштабе рассказали, какие населенные пункты ВСУ освободили на ДонбассеВидео

19:00

Зеленский обратился к Израилю: призвал сделать выбор между Киевом и Москвой и дать Украине ПВОВидео

18:44

"Запасы сокращаются": Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по УкраинеВидео

18:29

Не повезло, не срослось: 5 женских имен, которые приносят несчастья

18:10

Конкурент Волочковой: путинист Певцов растянулся в корявом шпагате

18:03

Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закускиВидео

17:56

Под угрозой Киев, Львов и Польша: оккупанты показали карту радиуса поражения "грязной бомбы"Видео

17:52

Войскам Путина грозит неизбежное поражение в Херсоне – бывший главком армии БританииВидео

17:51

"Понаехали, б...": певица Наргиз обматерила КиркороваВидео

17:42

Застарелый жир моментально исчезнет: как просто и легко очистить противень от нагара

17:19

Дом – полная чаша: 3 знака зодиака могут разбогатеть уже в ноябре

17:15

"Лучше не обострять": в Италии отменили концерт ТНМК из-за неофашистов

Реклама
17:06

ВСУ после Херсона пойдут на Крым, а Путин объявит военное положение по всей РФ – ФейгинВидео

16:57

Полно убитых и раненых: после точных ударов ВСУ больницы в Токмаке забиты оккупантамиВидео

16:44

Сложно держаться: Кароль поделилась секретом молодости и стройности

16:44

Как искать работу за границей во время войны: 5 полезных советов

16:37

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

16:32

ВСУ ликвидировали командира оккупантов – подполковника "элитных" войск РФВидео

16:28

Украинский нацотбор на Евровидение-2023: организаторы объявили дату и местоВидео

16:15

Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак: что о нем известноВидео

16:10

Почему Борис Джонсон решил сойти с дистанциимнение

16:08

"У Кремля к нему много вопросов": в ГУР рассказали, где находится кум Путина МедведчукВидео

15:58

Иран перебрасывает в РФ ударные дроны Arash-2 и баллистические ракеты – разведкаВидео

15:47

Молодая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в развратных нарядах в постели с подругой

15:42

"Мы победим. И в холоде, и в голоде": легендарная актриса Роговцева мощно обратилась к украинцамВидео

15:34

Контрнаступление на Харьковщине: в ВСУ рассказали о продвижении впередВидео

15:26

У Путина устроили истерику из-за Украины: жалуются, что мир не верит в фейк о "грязной бомбе"Видео

15:14

Вкуснее Оливье в 10 раз: бомбический салат на Новый год 2023 - легкий рецептВидео

14:51

В ГУР назвали вероятное имя нового президента РФ и рассказали, жив ли ПутинВидео

14:48

Звезда Сватов и Папика беременна - актриса показала внушительный животик

14:46

"Ежедневно вас кидают на убой": в Генштабе ВСУ мощно призвали врагов сдаваться в пленВидео

14:45

ВСУ в Херсонской области освободили от войск РФ более 90 населенных пунктов – ОК ЮгВидео

Реклама
14:43

Россия может применить "грязную бомбу" с целью провокации - МИД Латвии

14:11

"Я не выбираю родину, а выбираю семью": украинская актриса встала на сторону врага

14:02

"Просто понесло": пропагандист Красовский извинился за призывы убивать украинских детей

14:01

Защита от ракет и дронов РФ: ФРГ передаст Украине новые системы ПВО Iris-T – ШольцВидео

13:55

Холдинг Techiia завел в Украину российского букмекера 1xBet – расследование

13:54

"Да мы тебя вообще не любили": Лолита прокомментировала травлю Пугачевой в РФ

13:43

Праздники в ноябре 2022: важные даты последнего месяца осени

13:40

"Был сыном генерала": ВСУ уничтожили капитана спецназа РФВидео

13:33

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правилаВидео

13:33

Обещал "стоять за Путина до конца": на Херсонщине ликвидировали прапорщика саратовского спецназа

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять