У Зеленского жестко проехались по России и назвали единственный способ покончить с шантажом

Михаил Подоляк / Офис президента, УНИАН

Советника руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что шантаж России является единственным способом общения с миром.

По его словам, для того, чтобы покончить с этим, необходима победа Украины в войне.

"Единственный язык общения России с миром - шантаж. Раньше - продовольствием, энергетикой, мигрантами, ЗАЭС. Теперь - "грязной бомбой", подрывом дамбы. Меняются поводы, не меняется русская террористическая сущность. Единственный способ покончить с российским шантажом - победа Украины", - отметил Подоляк в Twitter.

Что такое "грязная бомба"

Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Целью оружия является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, в первую очередь, для усложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. В ходе беседы он рассказал им о придуманном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, никакой "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме", "разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может сама готовиться к применению грязной бомбы. Именно поэтому Москва обвиняет в этом Киев.

Президент Владимир Зеленский допустил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны.

Миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то это Москва.

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