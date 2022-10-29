УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин перешел к длительной войне": Кулеба объяснил стратегию Кремля

29 октября 2022, 10:48

Президент РФ выбрал тактику ожидания и рассчитывает, что на президентских выборах в США в 2024 году одержит победу более лояльный к России человек.

Дмитрий Кулеба, Владимир Путин
Путин перешел к длительной войне – Кулеба/ Reuters, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин уже не рассчитывает на какие-то быстрые боевые действия против Украины – он уже перешел к длительной и изнурительной войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.uа. Он также отметил, что для Путина важны результаты президентских выборов в США в 2024 году, потому что он считает, что на них может победить Дональд Трамп.

Кулеба объяснил суть такой тактики Кремля. Он отметил, что Путин рассчитывает на приход к власти в США более лояльных к стране-агрессору России людей. И российский диктатор уже не впервые за прошедшие годы использует такую тактику.

"Перешел (к длительной войне – ред.) безусловно. Смотрите, Путин на самом деле одинаков всегда. И это именно та стратегия, которой он придерживался с 2014 года. Если мы вернемся в то время, то тоже вспомним, что он ждал на выборы в Греции, где должны были победить левые, которые, по его мнению, должны были заблокировать санкции ЕС. И левые одержали победу, но санкции не заблокировали. То он ожидал выборов во Франции, чтобы к власти пришел другой более лояльный к нему президент", – отмечает Кулеба.

Такая тактика для Путина является нормой, отмечает глава МИД Украины. Однако Кулеба подчеркнул, что российский диктатор может себе планировать что угодно, но у Украины есть свой план, и он намного эффективнее.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин лично несет ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой. Российский президент сам разрушил европейский порядок безопасности.

Напомним, ранее бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый заявил, что войну России против Украины можно остановить за неделю. Это стало бы возможным, если бы сформировалась коалиция ряда стран с Украиной и во главе с США. Таким способом этой войне можно было бы положить конец моментально.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Дмитрий Кулеба
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:38

Бойцы ВСУ нанесли удар по войскам РФ на Луганщине: горели склады БК, казармы и техника врага

11:37

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

11:27

В иранском дроне Mohajer-6, которым РФ била по Украине, обнаружили украинский компонент – ГУРВидео

11:20

Россия может нанести повторный ракетный удар по Украине в период сильных морозов - Чорновил

11:09

"Хочет рыбку съесть и поудобнее устроиться": Арестович жестко высказался о Путине из-за ядерных угрозВидео

Реклама
11:00

Какой цветок вам понравился больше всего: тест расскажет, какими вас видят мужчины

10:48

"Путин перешел к длительной войне": Кулеба объяснил стратегию КремляВидео

10:28

Одна такая свечка заменит 76 штук: что делать, чтобы свеча горела дольшеВидео

10:26

Оккупанты пытались прорваться на север страны - ГоспогранслужбаВидео

10:14

Кремль рассматривал ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину – SpiegelВидео

10:10

Искренности от них не ждите: имена женщин, которые завидуют всем вокругВидео

10:04

Хотели идти в наступление: ВСУ уничтожили около 300 российских оккупантов точечным ударомВидео

09:55

Россия исчерпывает свои ресурсы, Украина скоро войдет в Белгород и Курск - ЧорновилВидео

09:32

В Севастополе громкий "хлопок", оккупанты перекрыли бухтуВидео

08:50

Повоевал 3 дня: ВСУ ликвидировали российского пулеметчика из ВолгоградаВидео

08:33

"Оборонительная операция идет по плану": Залужный назвал 4 ключевые задачи для ВСУВидео

08:24

Имитация ядерного удара, позиционные бои и призрак переговоровмнение

08:17

ВСУ мощно "насыпали " врагу": на юге уничтожены 3 склада с боеприпасами и более 3 десятков солдатВидео

07:44

Врет о достижениях: Россия преувеличивает свои "успехи" под Бахмутом - ISWВидео

06:16

Десатанизацию необходимо провести в главном кубле дьявола – в Кремлемнение

Реклама
03:30

Сара Джессика Паркер прогулялась со взрослым сыном

03:20

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

03:05

Врежет неожиданная аномалия: украинцам назвали даты резкого скачка температурыВидео

02:45

Военный эксперт объяснил, ждать ли от оккупантов отступления из ХерсонаВидео

02:23

Гороскоп на ноябрь  2022 для Раков: проблемы с деньгами, кризис и знаки ВселеннойВидео

02:01

"Солнцеподобная": звезда Женского Квартала в пикантном корсете "ослепила" своим сиянием фанатов

01:35

Россия снова атакует Украину ракетами: астролог назвала области, которые окажутся под огнемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 31 октября – 6 ноября: Водолеям – подсказки судьбы, Рыбам - деньги

00:51

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

00:02

Оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона: Арестович раскрыл подробности о ситуации в БахмутеВидео

28 октября, пятница
23:45

Контратака ВСУ на Луганщине: спецназ ГУР разгромил гарнизон РФ, взял пленных и трофеиВидео

23:22

"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в УкраинеВидео

22:58

Кулеба спрогнозировал сроки завершения войны и назвал главное условиеВидео

22:56

"Это такие крутые люди, хочу чтобы от них отстали": Noize MC расплакался, вспоминая украинцевВидео

22:48

В США умер основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

22:44

Превращают Херсонскую область в зону отчуждения: Зеленский жестко проехался по РоссииВидео

22:24

Атака и ближний бой: бойцы ВСУ уничтожили командира наемников ЧВК ВагнераВидео

22:06

В Украине установили исторические цены на яйца: когда рухнет стоимость продуктовВидео

22:00

Сказки бункерного деда, или Почему Путин решил переписать историю Киевамнение

21:55

РФ светит новая волна мобилизации: Зеленский намекнул на огромные потери среди "чмобиков"Видео

Реклама
21:29

"Николаевское направление уходит": оккупанты истерят из-за тотальной сдачи позицийВидео

21:15

The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Европе: зал взорвался овациейВидео

20:57

ВСУ пошли вперед на Луганщине и взяли под контроль ключевую трассуВидео

20:44

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружиеВидео

20:37

Графики отключений вернутся к плановым: в ОП назвали сроки окончания "блэкаута"Видео

20:33

Месяц под капельницами: Оля Цибульская рассказала, как вранье уложило ее на больничную койкуВидео

20:10

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

19:59

Ракеты для HIMARS и дальнобойные снаряды: ВСУ получат новое вооружение из СШАВидео

19:57

Ударит сильный мороз: в Украину несется неприятная погодаВидео

19:40

Возвращение блудной дочери: Maruv сделала первое официальное заявление с начала войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять