"Путин перешел к длительной войне": Кулеба объяснил стратегию Кремля

Путин перешел к длительной войне – Кулеба/ Reuters, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин уже не рассчитывает на какие-то быстрые боевые действия против Украины – он уже перешел к длительной и изнурительной войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.uа. Он также отметил, что для Путина важны результаты президентских выборов в США в 2024 году, потому что он считает, что на них может победить Дональд Трамп.

Кулеба объяснил суть такой тактики Кремля. Он отметил, что Путин рассчитывает на приход к власти в США более лояльных к стране-агрессору России людей. И российский диктатор уже не впервые за прошедшие годы использует такую тактику.

"Перешел (к длительной войне – ред.) безусловно. Смотрите, Путин на самом деле одинаков всегда. И это именно та стратегия, которой он придерживался с 2014 года. Если мы вернемся в то время, то тоже вспомним, что он ждал на выборы в Греции, где должны были победить левые, которые, по его мнению, должны были заблокировать санкции ЕС. И левые одержали победу, но санкции не заблокировали. То он ожидал выборов во Франции, чтобы к власти пришел другой более лояльный к нему президент", – отмечает Кулеба.

Такая тактика для Путина является нормой, отмечает глава МИД Украины. Однако Кулеба подчеркнул, что российский диктатор может себе планировать что угодно, но у Украины есть свой план, и он намного эффективнее.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин лично несет ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой. Российский президент сам разрушил европейский порядок безопасности.

Напомним, ранее бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый заявил, что войну России против Украины можно остановить за неделю. Это стало бы возможным, если бы сформировалась коалиция ряда стран с Украиной и во главе с США. Таким способом этой войне можно было бы положить конец моментально.

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