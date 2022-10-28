"Превратил в пепел безопасность Европы": Штайнмайер жестко обратился к Путину, которого "не учит история"

Штайнмайер жестко обратился к Путину, которого "не учит история"/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин лично несет ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой. Российский президент сам разрушил европейский порядок безопасности.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей программной речи во дворце Бельвю, пишет "Европейская правда". Он отметил, что Путин не вынес уроки из истории и своими решениями превратил в пепел порядок безопасности в Европе.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, осуществил захват земель, поставил под сомнение границы. Российская атака – то нападение на все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн" – заявил президент Германии.

Штайнмайер подчеркнул, что российский диктатор командует армией захватчиков. В то же время украинцы защищают свое государство, которое они строили с момента обретения независимости более тридцати лет назад.

"Агрессивная война России разрушила горбачевскую мечту об "общем европейском доме". Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на всё, что мы, немцы, также отстаиваем", – отметил президент ФРГ.

Он добавил, что немцы не могут оставаться равнодушными к тому, что сейчас происходит в Украине. Поэтому Германия и дальше будет поддерживать Украину.

Штайнмайер пообещал, что ФРГ будет предоставлять нашему государству оружие, а также финансовую и политическую поддержку. Также он отметил, что будет оказываться поддержка для более быстрого восстановления инфраструктуры Украины после подлых атак РФ.

Ранее бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый заявил, что войну России против Украины можно остановить за неделю. Это стало бы возможным, если бы сформировалась коалиция ряда стран с Украиной и во главе с США. Таким способом этой войне можно было бы положить конец моментально.

Напомним, президент США Джо Байден не исключает варианта применения страной-агрессором Россией ядерного оружия против Украины. В ответ на вопрос журналистов он отметил, что если у Путина нет таких намерений, то почему он до сих пор продолжает говорить об этом.

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