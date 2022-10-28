Коалиция стран во главе с США может остановить войну в Украине за неделю – Чалый

Коалиция стран с США во главе может остановить войну в Украине за неделю – Чалый/ УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Войну России против Украины можно остановить за неделю. Это стало бы возможным, если бы сформировалась коалиция ряда стран с Украиной и во главе с США.

Таким способом этой войне можно было бы положить конец моментально. Об этом заявил бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо".

"Война России против Украины закончится за неделю после того, как Украина вступит, и даже не в НАТО, а в коалицию стран. Например США – Великобритания – Польша – Украина. Неделя – и войны не будет", – подчеркнул Чалый.

Украина имеет сильные Вооруженные силы. Однако нашим военным не хватает стратегической авиации и точных ракет. Зато у стран-партнеров они есть, поэтому такая коалиция очень помогла бы, отмечает экс-посол.

Однако государства-партнеры не хотят напрямую вступать в войну.

"Избиратели стран-партнеров говорят, что нельзя втягивать в войну своих граждан. Этой войне можно положить конец моментально, создав коалицию стран во главе с США. И Путин отступит моментально", – заявил Чалый.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не исключает варианта применение страной-агрессором Россией ядерного оружия против Украины. В ответ на вопрос журналистов он отметил, что если у Путина нет таких намерений, то почему он до сих пор продолжает говорить об этом.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину полностью, а не просто сменить власть. Его заявление следует рассматривать как размышления об осуществлении геноцида.

Читайте также: