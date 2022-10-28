В Киеве и ряде областей снова будут экстренно выключать свет – Укрэнерго / УНИАН

В столице Украины и многих областях в пятницу, 28 октября, продолжат экстренные отключение электроэнергии. Также они могут длиться не по 4 часа, как было раньше, а дольше.

Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго". Отмечается, что ситуация в энергетической системе Украины продолжает быть напряженной, потому что ракетные удары страны-агрессора РФ нанесли значительные разрушения украинским энергетическим объектам.

"Для устранения последствий вчерашней (27 октября – ред.) террористической атаки со стороны России сегодня, в пятницу 28 октября, энергетики вновь вынуждены будут ограничивать поставки потребителей. Это делается, чтобы не допустить перегрузки сети. Уже в 07:00 утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем для применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины", – говорится в сообщении.

Ограничения больше всего коснутся бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны. Сети именно этих регионов больше всего пострадали на этой неделе от атак российских оккупантов.

Графики отключения света уже не актуальны

В ДТЭК Киевские электросети заявили, что составленные ранее графики отключения света уже не актуальны, электроэнергию могут выключать не по графику и на более долгий срок.

"С 08:25 28 октября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения", – рассказали в ДТЭК Киевские электросети со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Также украинцев предупредили, что в ближайшие дни сохраняется высокая возможность применения более жестких и длительных отключений электроснабжения.

Отключение света в Украине

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в ночь на 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеской атаки было повреждено оборудование в центральных областях, там вводят жесткие ограничения.

Сообщалось, что из-за новых обстрелов россиянами энергетических объектов в ночь на 27 октября энергосистема Украины подверглась серьезным разрушениям. В связи с этим НЭК "Укрэнерго" была вынуждена ввести беспрецедентные экстренные ограничения. Со вчерашнего дня свет в Киеве и еще четырех областях начали выключать не по графику и на неопределенный срок.

Однако 28 октября в Верховной Раде заявили о позитивных изменениях – что в Украине могут сократить принудительные отключения электроэнергии. Это всё благодаря украинцам, которые начали добровольно экономить свет. Экономия помогает быстрее ремонтировать объекты критической инфраструктуры.

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