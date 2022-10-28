УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве и ряде областей снова будут экстренно выключать свет – Укрэнерго

28 октября 2022, 11:05

Отключения электроэнергии могут длиться не по 4 часа, как раньше, а дольше.

Свет, отключение света, веерные отключения, электроенергия, свеча
В Киеве и ряде областей снова будут экстренно выключать свет – Укрэнерго / УНИАН

В столице Украины и многих областях в пятницу, 28 октября, продолжат экстренные отключение электроэнергии. Также они могут длиться не по 4 часа, как было раньше, а дольше.

Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго". Отмечается, что ситуация в энергетической системе Украины продолжает быть напряженной, потому что ракетные удары страны-агрессора РФ нанесли значительные разрушения украинским энергетическим объектам.

"Для устранения последствий вчерашней (27 октября – ред.) террористической атаки со стороны России сегодня, в пятницу 28 октября, энергетики вновь вынуждены будут ограничивать поставки потребителей. Это делается, чтобы не допустить перегрузки сети. Уже в 07:00 утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем для применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины", – говорится в сообщении.

Ограничения больше всего коснутся бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны. Сети именно этих регионов больше всего пострадали на этой неделе от атак российских оккупантов.

Графики отключения света уже не актуальны

В ДТЭК Киевские электросети заявили, что составленные ранее графики отключения света уже не актуальны, электроэнергию могут выключать не по графику и на более долгий срок.

"С 08:25 28 октября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения", – рассказали в ДТЭК Киевские электросети со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Также украинцев предупредили, что в ближайшие дни сохраняется высокая возможность применения более жестких и длительных отключений электроснабжения.

Отключение света в Украине

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в ночь на 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеской атаки было повреждено оборудование в центральных областях, там вводят жесткие ограничения.

Сообщалось, что из-за новых обстрелов россиянами энергетических объектов в ночь на 27 октября энергосистема Украины подверглась серьезным разрушениям. В связи с этим НЭК "Укрэнерго" была вынуждена ввести беспрецедентные экстренные ограничения. Со вчерашнего дня свет в Киеве и еще четырех областях начали выключать не по графику и на неопределенный срок.

Однако 28 октября в Верховной Раде заявили о позитивных изменениях – что в Украине могут сократить принудительные отключения электроэнергии. Это всё благодаря украинцам, которые начали добровольно экономить свет. Экономия помогает быстрее ремонтировать объекты критической инфраструктуры.

Читайте также:

новости Киева война в Украине свет вторжение России Укрэнерго отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:19

"Китайцам нужна локальная война": прямое столкновение Пекина и Вашингтона может произойти уже в 2023

11:13

"А раньше жаловался на финансы": сын Повалий распек критика Соседова

11:05

Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan

11:05

В Киеве и ряде областей снова будут экстренно выключать свет – УкрэнергоВидео

10:24

Кадыров наехал на генерала РФ и расхвалил Пригожина: в окружении Путина растет расколВидео

Реклама
10:23

Цены взлетят на 30%, зарплаты упадут на четверть: в НБУ рассказали, к чему готовиться до конца года

09:53

Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных измененияхВидео

09:40

"Открыл дверь – и тут взрыв": в Киеве иранские дроны убили семью военного

09:33

"Если не собирается, почему говорит об этом?": Байден не исключает возможности применения РФ "ядерки"Видео

09:31

Обрадовался воде, хлебу и конфетам: оккупант расплакался, рассказывая об украинском пленеВидео

09:31

Осталась жена и 4-месячный ребенок: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из российской глубинки

09:29

Гороскоп на неделю 31 октября - 6 ноября: Тельцам – обман, Ракам – признание, Рыбам – зависть

08:51

Оккупанты не планируют сдавать Херсон, минируют окраины и готовятся к уличным боям – Хлань

08:31

Заявления Путина - размышления о геноциде: диктатор хочет уничтожить украинский народ - ISW

08:19

Гороскоп на сегодня 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

08:13

Безумный диктатор, загнанный в угол, может пойти на все что угодномнение

08:10

"Большая честь и радость": Кадыров признал массовую "денацификацию" своих боевиков на Херсонщине

08:00

Поставят под угрозу существование страны: почему Украине нельзя сейчас садиться за стол переговоров с РФ

08:00

Искренности от них не ждите: имена женщин, которые завидуют всем вокругВидео

07:15

ЧВК Вагнер "повара" Путина наращивает влияние и становится "новой армией" России - ISW

Реклама
07:04

День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

06:36

США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

06:22

Чему Украине стоит поучиться у маленького Тайванямнение

05:30

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

05:08

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

04:30

"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

04:03

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

03:25

Военный эксперт пояснил, куда делись новые мобилизованные русские солдатыВидео

03:20

Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлебВидео

02:57

"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

02:28

Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорывВидео

01:50

Китай отхватит себе самый выгодный кусок: Кулик рассказал, как будет выглядеть РФ в случае развалаВидео

00:55

"Надень хоть мешок из-под картошки": Даша Квиткова поразила фанатов образом а-ля Ким КардашьянВидео

00:51

Приметы на 28 октября: какие 4 вещи нужно сделать женщине, чтобы быть счастливойВидео

00:12

Когда Украина получит системы ПВО NASAMS: в Пентагоне дали ответВидео

00:08

Российский канал ТНТ остался без шоу, так как все комики сбежали из РФ и поддержали Украину

27 октября, четверг
23:41

"Там должен сидеть Путин": сын Джорджа Клуни нарисовал будущее российского диктатора

23:32

"Варвары бьют": Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергиейВидео

23:12

Бежит от уголовного дела: Роднянский рассказал, от чего спасается Собчак

23:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

Реклама
22:41

"Совсем охамели": Путин пожаловался, что убили его другаВидео

22:22

Армия Украины наступает в Луганской области и продвинулась на двух направленияхВидео

22:14

Глава Пентагона публично предупредил Путина относительно ядерного оружия: "Будет серьезный ответ"Видео

21:51

"Людей не жалеют совсем": Путину привиделись немыслимые потери в войне в УкраинеВидео

21:36

Путин "выкладывает на стол" последний козырь в войне против Украины – ПионтковскийВидео

21:35

"Мир сошел с ума": аналитик заявил, что в будущем человечество ждет неизбежный ядерный конфликтВидео

21:25

Китай объявил о "твердой поддержке" России и режима ПутинаВидео

20:57

"Ты красотка, но тебе нужна помощь": нетрезвая Мадонна в чулках показала странный танецВидео

20:48

Буданов рассказал, что ускорит побег оккупантов из ХерсонаВидео

20:42

Напал на Украину, а "виноват" – Запад: Подоляк разнес пропагандистские заявления ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять