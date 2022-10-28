Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных изменениях

Отключения света в Украине будут не такими длинными / pixabay.com

В Украине могут сократить принудительные отключения электроэнергии. Это все благодаря украинцам, которые начали добровольно экономить свет. Экономия помогает быстрее ремонтировать объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Сейчас потребление электроэнергии в Украине снизилось на 5-10%. У некоторых потребителей нет света по пять часов, энергетики хотят значительно уменьшить этот период.

"Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения длились не четыре-пять часов, а полтора-два. Ремонтные работы сейчас ведутся, чтобы в будущем мы вообще ушли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", - сказал Герус.

Отключение света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявлял, что Украине следует готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления.

Страна-агрессор Россия наносит удары по критической инфраструктуре государства.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергию, так и водоснабжение или теплоснабжение (могут отключать, - ред.)", - объяснил ситуацию Тимошенко.

В Укрэнерго рассказали о том, что украинцы прислушались к просьбам экономить электроэнергию, но не во всех областях.

Специалисты зафиксировали повышенный уровень использования электричества в пиковые периоды – с 7 до 11 утра и с 17 до 23 вечера. Из-за этого украинцам следует ждать ограничений на поставки электроснабжения.

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