УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных изменениях

28 октября 2022, 09:53

Украинцы начали добровольно экономить электроэнергию, потребление снизилось на 5-10%.

Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных изменениях
Отключения света в Украине будут не такими длинными / pixabay.com

В Украине могут сократить принудительные отключения электроэнергии. Это все благодаря украинцам, которые начали добровольно экономить свет. Экономия помогает быстрее ремонтировать объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Сейчас потребление электроэнергии в Украине снизилось на 5-10%. У некоторых потребителей нет света по пять часов, энергетики хотят значительно уменьшить этот период.

"Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения длились не четыре-пять часов, а полтора-два. Ремонтные работы сейчас ведутся, чтобы в будущем мы вообще ушли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", - сказал Герус.

Отключение света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявлял, что Украине следует готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления.

Страна-агрессор Россия наносит удары по критической инфраструктуре государства.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергию, так и водоснабжение или теплоснабжение (могут отключать, - ред.)", - объяснил ситуацию Тимошенко.

В Укрэнерго рассказали о том, что украинцы прислушались к просьбам экономить электроэнергию, но не во всех областях.

Специалисты зафиксировали повышенный уровень использования электричества в пиковые периоды – с 7 до 11 утра и с 17 до 23 вечера. Из-за этого украинцам следует ждать ограничений на поставки электроснабжения.

Другие новости:

война в Украине вторжение России веерные отключения ракетный удар отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:53

Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных изменениях

09:40

"Шансов выжить не было": в Киеве из-за удара россиян погибла семья военного

09:33

"Если не собирается, почему говорит об этом?": Байден не исключает возможности применения РФ "ядерки"Видео

09:31

Обрадовался воде, хлебу и конфетам: оккупант расплакался, рассказывая об украинском пленеВидео

09:31

Осталась жена и 4-месячный ребенок: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из российской глубинки

Реклама
09:29

Гороскоп на неделю 31 октября - 6 ноября: Тельцам – обман, Ракам – признание, Рыбам – зависть

08:51

Оккупанты не планируют сдавать Херсон, минируют окраины и готовятся к уличным боям – Хлань

08:31

Заявления Путина - размышления о геноциде: диктатор хочет уничтожить украинский народ - ISW

08:19

Гороскоп на сегодня 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

08:13

Безумный диктатор, загнанный в угол, может пойти на все что угодномнение

08:10

"Большая честь и радость": Кадыров признал массовую "денацификацию" своих боевиков на Херсонщине

08:00

Поставят под угрозу существование страны: почему Украине нельзя сейчас садиться за стол переговоров с РФ

08:00

Искренности от них не ждите: имена женщин, которые завидуют всем вокругВидео

07:15

ЧВК Вагнер "повара" Путина наращивает влияние и становится "новой армией" России - ISW

07:04

День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

06:36

США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

06:22

Чему Украине стоит поучиться у маленького Тайванямнение

05:30

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

05:08

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

04:30

"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

Реклама
04:03

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

03:25

Военный эксперт пояснил, куда делись новые мобилизованные русские солдатыВидео

03:20

Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлебВидео

02:57

"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

02:28

Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорывВидео

01:50

Китай отхватит себе самый выгодный кусок: Кулик рассказал, как будет выглядеть РФ в случае развалаВидео

00:55

"Надень хоть мешок из-под картошки": Даша Квиткова поразила фанатов образом а-ля Ким КардашьянВидео

00:51

Приметы на 28 октября: какие 4 вещи нужно сделать женщине, чтобы быть счастливойВидео

00:12

Когда Украина получит системы ПВО NASAMS: в Пентагоне дали ответВидео

00:08

Российский канал ТНТ остался без шоу, так как все комики сбежали из РФ и поддержали Украину

27 октября, четверг
23:41

"Там должен сидеть Путин": сын Джорджа Клуни нарисовал будущее российского диктатора

23:32

"Варвары бьют": Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергиейВидео

23:12

Бежит от уголовного дела: Роднянский рассказал, от чего спасается Собчак

23:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

22:41

"Совсем охамели": Путин пожаловался, что убили его другаВидео

22:22

Армия Украины наступает в Луганской области и продвинулась на двух направленияхВидео

22:14

Глава Пентагона публично предупредил Путина относительно ядерного оружия: "Будет серьезный ответ"Видео

21:51

"Людей не жалеют совсем": Путину привиделись немыслимые потери в войне в УкраинеВидео

21:36

Путин "выкладывает на стол" последний козырь в войне против Украины – ПионтковскийВидео

21:35

"Мир сошел с ума": аналитик заявил, что в будущем человечество ждет неизбежный ядерный конфликтВидео

Реклама
21:25

Китай объявил о "твердой поддержке" России и режима ПутинаВидео

20:57

"Ты красотка, но тебе нужна помощь": нетрезвая Мадонна в чулках показала странный танецВидео

20:48

Буданов рассказал, что ускорит побег оккупантов из ХерсонаВидео

20:42

Напал на Украину, а "виноват" – Запад: Подоляк разнес пропагандистские заявления ПутинаВидео

20:37

Сергей Стерненко. Путин снова угрожает ядеркой: чего ждать?Видеоблоги

20:22

Предательница Лорак лишись квартиры за 1,5 миллиона долларов из-за своей позиции

19:49

Владимир Остапчук высказался о личной жизни после новости о разводе

19:47

"К краю пропасти мы подойдем": астролог сделала тревожный прогноз на ноябрьВидео

19:45

Путин выступил на форуме Валдай: наляпал об Украине и во всех бедах обвинил ЗападВидео

19:44

Как избавить кухонное полотенце от неприятного запаха: 3 способа от опытных хозяек

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять