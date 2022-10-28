Оккупанты не планируют сдавать Херсон, минируют окраины и готовятся к уличным боям – Хлань

Оккупанты заминировали окраины Херсона и готовятся к уличным боям / Фото УНИАН

Российские оккупанты не планируют сдавать Херсон. Наоборот, они минируют поля на окраинах и готовятся к уличным боям. Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала Freedom.

По его словам, кадыровцы были первыми, кто организовано выходил из Херсона, но им нашлась замена. Линию фронта, которая находится на расстоянии 30 километров от Херсона, сейчас усилили за счет мобилизированных, которые недавно прибыли и пребывают фактически на первой линии.

"Как раз за их спинами оккупанты проводят тотальное заминирование полей, оставляя только дороги, то есть с линии фронта вернуться можно только по дорогам. То есть фактически оккупанты сейчас, проведя это заминирование второй обороны рашистов, заменили кадыровцев, которых использовали как заградительные отряды", – рассказал Хлань.

Он считает, что оккупанты действительно будут бороться за город Херсон и проводить уличные бои.

"Они поднимали истерию, как раз провоцируя то, чтобы максимальное количество наших людей уехало из города Херсона. Для них целью было, чтобы как раз партизанское движение не помогало нашим вооруженным силам и не било их в спину. Поэтому с этой целью была спровоцирована как раз массовая эвакуация, для того чтобы максимально зачистить город от гражданских лиц, кроме рашистов. Потому что им так легче будет выявлять движение сопротивления и проукраински настроенных людей, которые ждут Вооруженные силы Украины", – добавил он.

Ситуация в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский 27 октября заявил, что российские захватчики на самом деле не отступают из Херсона, а все заявления о том, что они отводят оттуда свои войска, являются информационной операцией российской стороны. Таким образом оккупанты пытаются заставить Украину бросить на это направление большее количество военных, чтобы оттянуть их с других направлений.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на юге нашей страны. Чтобы ускорить побег россиян, украинские защитники собираются двигаться как в Херсон, так и в Новую Каховку – чтобы взять под контроль дамбу Каховской ГЭС.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что российские захватчики настроены сражаться за Херсон, для его "обороны" они перебросили во временно оккупированный город еще несколько батальонно-тактических групп (БТГ). Всего в настоящее время группировка захватчиков в городе составляет около 30 тысяч военнослужащих.

Также ранее военный эксперт Михаил Самусь говорил, что Путин не хочет отдавать Херсон, ведь это будет очень сильным ударом по его имиджу.

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