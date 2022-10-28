УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты не планируют сдавать Херсон, минируют окраины и готовятся к уличным боям – Хлань

28 октября 2022, 08:51

Оккупанты действительно будут бороться за захваченный город. Ранее они устроили истерию, чтобы максимальное количество украинцев уехало из Херсона.

Табличка
Оккупанты заминировали окраины Херсона и готовятся к уличным боям / Фото УНИАН

Российские оккупанты не планируют сдавать Херсон. Наоборот, они минируют поля на окраинах и готовятся к уличным боям. Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала Freedom.

По его словам, кадыровцы были первыми, кто организовано выходил из Херсона, но им нашлась замена. Линию фронта, которая находится на расстоянии 30 километров от Херсона, сейчас усилили за счет мобилизированных, которые недавно прибыли и пребывают фактически на первой линии.

"Как раз за их спинами оккупанты проводят тотальное заминирование полей, оставляя только дороги, то есть с линии фронта вернуться можно только по дорогам. То есть фактически оккупанты сейчас, проведя это заминирование второй обороны рашистов, заменили кадыровцев, которых использовали как заградительные отряды", – рассказал Хлань.

Он считает, что оккупанты действительно будут бороться за город Херсон и проводить уличные бои.

"Они поднимали истерию, как раз провоцируя то, чтобы максимальное количество наших людей уехало из города Херсона. Для них целью было, чтобы как раз партизанское движение не помогало нашим вооруженным силам и не било их в спину. Поэтому с этой целью была спровоцирована как раз массовая эвакуация, для того чтобы максимально зачистить город от гражданских лиц, кроме рашистов. Потому что им так легче будет выявлять движение сопротивления и проукраински настроенных людей, которые ждут Вооруженные силы Украины", – добавил он.

Ситуация в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский 27 октября заявил, что российские захватчики на самом деле не отступают из Херсона, а все заявления о том, что они отводят оттуда свои войска, являются информационной операцией российской стороны. Таким образом оккупанты пытаются заставить Украину бросить на это направление большее количество военных, чтобы оттянуть их с других направлений.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на юге нашей страны. Чтобы ускорить побег россиян, украинские защитники собираются двигаться как в Херсон, так и в Новую Каховку – чтобы взять под контроль дамбу Каховской ГЭС.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что российские захватчики настроены сражаться за Херсон, для его "обороны" они перебросили во временно оккупированный город еще несколько батальонно-тактических групп (БТГ). Всего в настоящее время группировка захватчиков в городе составляет около 30 тысяч военнослужащих.

Также ранее военный эксперт Михаил Самусь говорил, что Путин не хочет отдавать Херсон, ведь это будет очень сильным ударом по его имиджу.

Другие новости:

война в Украине новости Херсона Херсонская область новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:29

Гороскоп на неделю 31 октября - 6 ноября: Тельцам – обман, Ракам – признание, Рыбам – зависть

08:51

Оккупанты не планируют сдавать Херсон, минируют окраины и готовятся к уличным боям – Хлань

08:31

Заявления Путина - размышления о геноциде: диктатор хочет уничтожить украинский народ - ISW

08:19

Гороскоп на сегодня 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

08:13

Безумный диктатор, загнанный в угол, может пойти на все что угодномнение

Реклама
08:10

"Большая честь и радость": Кадыров признал массовую "денацификацию" своих боевиков на Херсонщине

08:00

Поставят под угрозу существование страны: почему Украине нельзя сейчас садиться за стол переговоров с РФ

08:00

Искренности от них не ждите: имена женщин, которые завидуют всем вокругВидео

07:15

ЧВК Вагнер "повара" Путина наращивает влияние и становится "новой армией" России - ISW

07:04

День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

06:36

США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

06:22

Чему Украине стоит поучиться у маленького Тайванямнение

05:30

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

05:08

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

04:30

"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

04:03

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

03:25

Военный эксперт пояснил, куда делись новые мобилизованные русские солдатыВидео

03:20

Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлебВидео

02:57

"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

02:28

Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорывВидео

Реклама
01:50

Китай отхватит себе самый выгодный кусок: Кулик рассказал, как будет выглядеть РФ в случае развалаВидео

00:55

"Надень хоть мешок из-под картошки": Даша Квиткова поразила фанатов образом а-ля Ким КардашьянВидео

00:51

Приметы на 28 октября: какие 4 вещи нужно сделать женщине, чтобы быть счастливойВидео

00:12

Когда Украина получит системы ПВО NASAMS: в Пентагоне дали ответВидео

00:08

Российский канал ТНТ остался без шоу, так как все комики сбежали из РФ и поддержали Украину

27 октября, четверг
23:41

"Там должен сидеть Путин": сын Джорджа Клуни нарисовал будущее российского диктатора

23:32

"Варвары бьют": Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергиейВидео

23:12

Бежит от уголовного дела: Роднянский рассказал, от чего спасается Собчак

23:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

22:41

"Совсем охамели": Путин пожаловался, что убили его другаВидео

22:22

Армия Украины наступает в Луганской области и продвинулась на двух направленияхВидео

22:14

Глава Пентагона публично предупредил Путина относительно ядерного оружия: "Будет серьезный ответ"Видео

21:51

"Людей не жалеют совсем": Путину привиделись немыслимые потери в войне в УкраинеВидео

21:36

Путин "выкладывает на стол" последний козырь в войне против Украины – ПионтковскийВидео

21:35

"Мир сошел с ума": аналитик заявил, что в будущем человечество ждет неизбежный ядерный конфликтВидео

21:25

Китай объявил о "твердой поддержке" России и режима ПутинаВидео

20:57

"Ты красотка, но тебе нужна помощь": нетрезвая Мадонна в чулках показала странный танецВидео

20:48

Буданов рассказал, что ускорит побег оккупантов из ХерсонаВидео

20:42

Напал на Украину, а "виноват" – Запад: Подоляк разнес пропагандистские заявления ПутинаВидео

20:37

Сергей Стерненко. Путин снова угрожает ядеркой: чего ждать?Видеоблоги

Реклама
20:22

Предательница Лорак лишись квартиры за 1,5 миллиона долларов из-за своей позиции

19:49

Владимир Остапчук высказался о личной жизни после новости о разводе

19:47

"К краю пропасти мы подойдем": астролог сделала тревожный прогноз на ноябрьВидео

19:45

Путин выступил на форуме Валдай: наляпал об Украине и во всех бедах обвинил ЗападВидео

19:44

Как избавить кухонное полотенце от неприятного запаха: 3 способа от опытных хозяек

19:27

Отступление россиян из Херсона – это информационная операция: Зеленский раскрыл "подвох" плана РФ на югеВидео

19:22

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

19:20

Россияне убивают всех украинцев одинаковомнение

19:17

"Нам не нужен ядерный удар по Украине": Путин сделал важное заявлениеВидео

19:04

Джонсон станет во главе проекта "план Маршалла" по восстановлению Украины – The TelegraphВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять