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Буданов рассказал, что ускорит побег оккупантов из Херсона

27 октября 2022, 20:48

Россияне уже готовятся к уличным боям в Херсоне, усиливая свои подразделения новобранцами, которые недавно мобилизовались.

Украинские военные, ВСУ, российские военные
Россияне уже готовятся к уличным боям в Херсоне / 93-я ОМБр Холодный Яр, Радио Свобода

Вооруженные силы Украины успешно контрнаступают на юге нашей страны. Чтобы ускорить побег россиян, украинские защитники собираются двигаться как в Херсон, так и в Новую Каховку – чтобы взять под контроль дамбу Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии CNN.

Как отметил Буданов, россияне уже готовятся к уличным боям в Херсоне, усиливая свои подразделения новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как "пушечное мясо".

В то же время страна-агрессор вывозит представителей оккупационной власти из города и прилегающих районов. "Москва осознает всю сложность их ситуации и не хочет, чтобы они попали в полное окружение", - подчеркнул глава ГУР.

Также Буданов отметил, что отвод войск РФ ускорится, когда Украина возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу в Новой Каховке.

"Поэтому все наши боевые части движутся и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", - добавил глава украинской разведки.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время потеряет Херсон, однако его армия все равно продолжит террор против мирного населения Украины.

По словам российского юриста и правозащитника Марка Фейгина, Силы обороны Украины, вероятно, рассматривают Херсонскую область в качестве ключевого направления для реализации своих задач. После освобождения правобережья региона украинские войска, скорее всего, отправятся возвращать оккупированный Россией Крым.

Больше новостей об успехах ВСУ на Херсонщине:

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