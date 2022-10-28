"Шансов выжить не было": в Киеве из-за удара россиян погибла семья военного

Виктор Ганич защищает нашу страну на Херсонском направлении / коллаж Facebook-страница Виктора Ганича

В Киеве во время атаки иранскими дронами погибла семья украинского военного Виктора Ганича - мама и отчим. Они не успели спуститься в бомбоубежище. Об этом рассказывает Оbozrevatel.

Виктор Ганич защищает нашу страну на Херсонском направлении. Накануне обстрела Киева мужчина буквально на несколько дней приехал домой после тяжелых боев, чтобы навестить близких.

Семья 34-летнего военного жила на четвертом этаже в доме на улице Жилянской, 116А. Сейчас от квартиры не осталось даже стен, видно только небо.

Погибшую маму Виктора звали Татьяна Викторовна, ей было 59 лет. Всю жизнь она работала медсестрой, в последнее время работала в аэропорту "Киев" в Жулянах. Отчиму Виталию Владимировичу было 69 лет, он пенсионер, работал охранником.

"Я до 24 февраля никакого отношения к армии не имел, работал частным предпринимателем. А как только началось вторжение, сразу пошел в военкомат и поехал на фронт", - рассказывает Виктор.

Утро 17 октября он с трудом вспоминает. "Прозвучала воздушная тревога, я сказал маме, что надо спускаться на парковку в соседний бизнес-центр. "Я только успел дойти до первого этажа, открыл дверь – и тут произошел взрыв", - говорит Виктор.

Как военный он сразу понял, что шансов выжить у его близких не было. Он переждал тревогу на парковке, а потом вернулся. Спасатели как раз установили лестницу к окну второго этажа и помогали жителям уцелевшей части дома выбраться наружу.

"Виктор Ганич остался без всего. Сгорели не только все вещи, семейный архив, но и документы его и родителей. Он остался в чем был - брюки, кроссовки, курточка и военный билет в кармане. Сейчас он даже не может подать документы на восстановление жилья. Пока живет у своей бабушки, которую ухаживала его мама", - пишет издание.

Напомним, что в результате удара иранским дроном-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли молодые супруги, ожидавшие рождения ребенка. Женщину зовут Виктория, а мужчину – Богдан. У обоих жизнь только начиналась – им было по 34 года. В декабре Виктория должна была идти в декрет и готовиться к рождению долгожданного младенца. Однако российские оккупанты беспощадно разрушили мечты молодых супругов.

Также сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области полицейские спасли 8-летнего Богдана. Мальчик оставался один в районе, куда из-за вражеских обстрелов невозможно было добраться. Родители ребенка погибли во время артиллерийского обстрела.

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