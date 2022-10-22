Убийство военного в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

Одного из участников конфликта подозревают в преднамеренном убийстве, его сообщников - в хулиганстве.
В Киеве среди белого дня убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Конфликт на дороге перерос в стрельбу с летальным исходом. Все подозреваемые задержаны, их взяли под стражу. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Суд избрал меру пресечения - два месяца под стражей без права выйти под залог.
Водителя Lexus подозревают в преднамеренном убийстве, его сообщников - в хулиганстве.
Убийство военного
Напомним, убийство произошло в Киеве на проспекте Академика Глушкова. Водитель и пассажиры автомобиля Lexus начали ссориться с водителем Hyundai. Причиной стал спор по поводу очередности проезда.
Водителя автомобиля Hyundai жестоко избили, а затем выстрелили в него. Окровавленного добровольца увидели инспекторы патрульной полиции. Они оказали ему домедицинскую помощь и вызвали медиков.
На тот момент 34-летний Щербина был еще жив, но вскоре он умер от полученных травм. У погибшего остались жена и маленькая дочь.
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