В Киеве дорожный конфликт закончился убийством добровольца батальона теробороны

Между мужчинами произошел дорожный конфликт. Водитель и пассажиры Lexus избили водителя Hyundai.
В Киеве на проспекте Академика Глушкова в ходе дорожного конфликта избили и застрелили водителя.
Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели окровавленного мужчину, сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.
Пострадавшему была оказана домедицинская помощь и вызваны медики. В то же время, опросив очевидцев, патрульные передали другим экипажам марку и цвет автомобиля, а также направление, куда поехали злоумышленники.
Впоследствии патрульные обнаружили похожий по ориентировке автомобиль Lexus. Инспекторы заблокировали транспортное средство и задержали водителя и двух пассажиров.
"По предварительной информации установлено, что между мужчинами произошел дорожный конфликт. Водитель и пассажиры Lexus избили водителя Hyundai, после чего водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента. 34-летний пострадавший от полученных травм скончался", - говорится в сообщении полиции.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работали следователи Голосеевского управления полиции.
Что известно об участниках конфликта
Как уточняет Киев оперативный, в ходе дорожного конфликта был убит доброволец батальона теробороны Свобода Алексея Щербина.
Между Щербиной, который находился за рулем Хюндая и тремя людьми, находившимися в Лексусе, произошел конфликт по поводу очередности проезда. Пользуясь численным превосходством они избили мужчину, а потом один из них выстрелил в Щербину. К моменту приезда полиции он был еще жив, но впоследствии от ран скончался.
Всем троим задержанным избирают меру пресечения. У Алексея Щербины осталась молодая жена и недавно родившийся ребенок.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский попал в ДТП. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено", - сообщил он.
Никифоров также подчеркнул, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
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