Потерял отца и беременную маму: в Бахмуте спасли 8-летнего мальчика, родителей которого убили оккупанты

В Бахмуте полицейские спасли 8-летнего Богдана / коллаж УНИАН, скриншот

В Бахмуте Донецкой области полицейские спасли 8-летнего Богдана. Мальчик оставался один в районе, куда из-за вражеских обстрелов невозможно было добраться. Родители ребенка погибли во время артиллерийского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"8-летний Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа. Его семью отобрали россияне: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7-м месяце беременности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за несколько дней до трагической гибели родители оставили мальчика на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений.

Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно. Узнав, что папа, мама и нерожденный братик или сестренка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и поехал на то место.

Семью Богданчика убили россияне / Национальная полиция

Бахмутское полицейские организовали спасательный рейс под обстрелом за мальчиком. Половину пути пришлось преодолевать пешком, чтобы не привлекать внимание. Правоохранители помогли осиротевшему ребенку собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. Утолить душевную боль мальчику помогал постоянный помощник полицейских - такса Рем.

Жизни Богданчика ничего не угрожает / Национальная полиция

"Жизнь Богданчика совместными усилиями удалось спасти. Он будет жить в безопасности, ребенка заберет к себе родная тетя", - рассказывают в полиции.

Напомним, что 17 октября в Киеве в результате удара иранским дроном-камикадзе погибли супруги, ожидавшие рождения ребенка. Женщину зовут Виктория, а мужчину – Богдан. У обоих жизнь только начиналась – им было по 34 года. В декабре Виктория должна была идти в декрет и готовиться к рождению долгожданного младенца. Однако российские оккупанты беспощадно разрушили мечты молодых супругов.

Также сообщалось, что 25 октября в результате вражеского обстрела Днепра погибла молодая беременная женщина. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.

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