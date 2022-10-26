Потерял отца и беременную маму: в Бахмуте спасли 8-летнего мальчика, родителей которого убили оккупанты

За несколько дней до трагической гибели родители оставили мальчика на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику.
В Бахмуте Донецкой области полицейские спасли 8-летнего Богдана. Мальчик оставался один в районе, куда из-за вражеских обстрелов невозможно было добраться. Родители ребенка погибли во время артиллерийского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"8-летний Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа. Его семью отобрали россияне: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7-м месяце беременности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за несколько дней до трагической гибели родители оставили мальчика на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений.
Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно. Узнав, что папа, мама и нерожденный братик или сестренка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и поехал на то место.
Бахмутское полицейские организовали спасательный рейс под обстрелом за мальчиком. Половину пути пришлось преодолевать пешком, чтобы не привлекать внимание. Правоохранители помогли осиротевшему ребенку собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. Утолить душевную боль мальчику помогал постоянный помощник полицейских - такса Рем.
"Жизнь Богданчика совместными усилиями удалось спасти. Он будет жить в безопасности, ребенка заберет к себе родная тетя", - рассказывают в полиции.
Напомним, что 17 октября в Киеве в результате удара иранским дроном-камикадзе погибли супруги, ожидавшие рождения ребенка. Женщину зовут Виктория, а мужчину – Богдан. У обоих жизнь только начиналась – им было по 34 года. В декабре Виктория должна была идти в декрет и готовиться к рождению долгожданного младенца. Однако российские оккупанты беспощадно разрушили мечты молодых супругов.
Также сообщалось, что 25 октября в результате вражеского обстрела Днепра погибла молодая беременная женщина. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.
Больше новостей о зверствах россиян:
- "Русские убили наших друзей": близкие рассказали о паре, погибшей в Киеве из-за удара дронами
- "Путин, верни мою маму!": отца 6-летнего Егора убили русские, а его мать в плену
- Дважды попала под обстрел: на Харьковщине российский снайпер убил 10-летнюю Катю