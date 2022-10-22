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"Путин, верни мою маму!": отца 6-летнего Егора убили россияне, а его мать в плену

22 октября 2022, 11:38

Маленький мальчик обратился к российскому диктатору, чтобы тот вернул ему самого родного человека.

Егор
Отца 6-летнего Егора забрала война, а его мать в плену россиян / скриншот с видео

Война забрала у 6-летнего мальчика Егора отца, а его мать сейчас находится в плену у российских оккупантов.

Родители Егора – военные. Перед самым началом полномасштабной войны они привезли сына к родителям — бабушке и дедушке, живущим в Черкасской области, пишет Суспильне.

"Это было 22 февраля, в половине четвертого утра к нам привезли Егорчика. Сват привез и сказал: это вам подарок на день рождения. Я и говорю — это очень хороший подарок. Вот так, оставили, уехали. Когда 24 числа случилась война, он так у нас и остался", - рассказала бабушка Егора

Родители Егора встали на защиту страны. Война застала его в Мариуполе.

"Вадим и Алина - они вместе были в Мариуполе. 23 апреля Вадим (сын) попал под авиабомбу. Ему сделали операцию. На второй день его должны были вывезти, но 26 апреля он умер", - рассказала женщина.

Мама Егора – Алина Малешко-Габурич, – попала в русский плен.

"Когда сын умер, она осталась в Азовстале, а 19 числа попала в плен. Не было известия от нее. Впрочем, 7 июля она позвонила отцу своему, спросила как сын. И больше мы ничего не знаем о ней".

Этой осенью Егор пошел в первый клас

В такой важный для мальчика момент ни папы, ни мамы рядом не было: на линейку привели его бабушка и дедушка. Последний, стал его официальным опекуном, но все же ждет сына.

"Говорят, что нет Вадима. А я жду. Я каждый день его вижу: по дороге, дома за столом. Потому что я его не прятал, вот в чем дело. Я не видел сына мертвым, погибшим", — рассказал папа военного.

Чтобы осуществить хотя бы одну мечту внука, ныне ставшего для них смыслом жизни, бабушка его записала в музыкальную школу. Где ныне отцы Егора не скрывают.

"Сейчас мы больше хотим, чтобы нам невестку домой отправили. Потому что каждый день, каждый час он просыпается и спрашивает, где мама. И очень хотим, чтобы нам сына переправили домой. Потому что вот 26 октября будет пол года после его гибели, а мы каждый день ждем", - поделилась бабушка Егора.

Сам мальчик верит, что папа его теперь оберегает с небес, а мама вскоре вернется домой.

"Ребенок говорит мне: бабушка, дай мне планшет, я включу там микрофон и скажу Путину: верни мне маму домой!", - рассказала женщина.

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин
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