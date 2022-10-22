Дважды попала под обстрел: на Харьковщине российский снайпер убил 10-летнюю Катю

Российский снайпер застрелил 10-летнюю девочку на Харьковщине / Global News

В Харьковской области российский снайпер убил 10-летнюю девочку. Она жила в Харькове, но родители отвезли её в село Новый Бурлук, потому что были убеждены, что там будет безопаснее. Об этом сообщили в Нацполиции.

Оккупанты захватили село с первых дней полномасштабного вторжения. 25 февраля девочка вместе с бабушкой и дедушкой ехала в машине в магазин. В это время российские оккупанты обстреляли автомобиль. Снайпер попал в ребенка, пуля прошла насквозь.

Второй раз автомобиль попал под обстрел, когда девочку пытались транспортировать в больницу в Чугуев. В этот раз ранения были фатальными. Ребенок погиб на месте. Ранения также получили бабушка и дедушка девочки.

Дедушка погибшей Николай Ковшар вспоминает, что он на руках нес тело ребенка до ближайшей деревни. Он похоронил внучку сперва на собственном дворе, а потом смог перезахоронить на кладбище.

Российский снайпер застрелил 10-летнюю девочку на Харьковщине / Нацполіція

Местные жители вспоминают, что российские оккупанты селились в домах украинцев, забирали автомобили, домашний скот, еду. Они занимались мародерствами и убивали мирных украинцев.

По данным Global News, погибшую девочку звали Екатерина. Первая пуля попала девочке в грудь, а вторая - в голову. Российский солдат увидел ранение и сказал: "двести".

"Я пошевелила ее головой и увидела дырку возле уха. В этот момент я поняла, что означало "двести", – сказала бабушка погибшей девочки.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты расстреляли ребенка в спину из автомата. Миша нес 2 кг муки гуманитарной помощи. Он увидел вражескую технику и начал убегать. В тот момент оккупанты его расстреляли. Они пытались запугать местных жителей и говорили, что подростка убил якобы украинский снайпер.

Также сообщалось, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажку. Здание обрушилось и 11-летний мальчик провел под завалами 6 часов. Ребенка достали живым, но впоследствии мальчик умер в больнице.

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