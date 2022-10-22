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Германия отказывается передавать Украине танки: Шольц спихнул вину на граждан страны - Welt

22 октября 2022, 18:40

Канцлер Германии утверждает, что многие немцы недовольны поставками оружия Украине.

БМП, Шольц
Шольц оправдался из-за непоставленных Украине танков / Коллаж фото "Википедия" и ua.depositphotos.com/

Канцлер Германии Олаф Шольц решил оправдаться за то, что власти отказываются передавать танки западного образца Украине. Он всю вину переложил на граждан. Об это сообщает Welt.

Шольц заявил, что власти якобы учитывают мнение граждан, которые несогласны с политикой санкций и поставками оружия.

"Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе - не действовать в одиночку… Мое впечатление от разговоров с гражданами: от 20 до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений - ХДС/ХСС, СвДП, "зеленых", а также СДПГ. Я спорю с сомневающимися и объясняю причины наших решений", - отметил Шольц.

Он утверждает, что многие немцы считают "курс правительства правильным".

"Так что мнение очень широкое, мы не должны упускать это из виду, если мы хотим держаться вместе как общество", - добавил канцлер.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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