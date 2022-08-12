Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную немецкую боевую технику

Олаф Шольц заявил, что ответственность за войну в Украине несет Путин / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции в Берлине 11 августа, передает BR24.

Канцлер Германии заверил украинскую власть в том, что официальный Берлин и в дальнейшем будет оказывать помощь в борьбе с российскими захватчиками.

По словам Шольца, Германия нарушила собственную традицию не поставлять вооружение в зону боевых действий, и Украина получила современную немецкую боевую технику, в том числе и тяжелую.

"Мы продолжим делать это (поставлять Украине вооружение, – ред.) в ближайшем будущем", – заверил Шольц.

Политик еще раз сказал, что считает войну в Украине "большим ужасом", за которую "несет ответственность президент России".

При этом Шольц не ответил на вопрос, придется ли диктатору Владимиру Путину лично отвечать за преступления против украинского народа.

Как сообщал Главред, ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал события в Украине "войной Путина" и выступил против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны ЕС. По мнению канцлера, карательные меры против россиян лишь ослабят санкции против людей из центра принятия решений в Москве.

Главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ Шольцу заявил, что война в Украине - "это война России, а не только Путина".

"Не Путин, а настоящие российские солдаты приходят из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне в основном поддерживают войну, радуются ракетным ударам по украинским городам и убийствам украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - отметил Кулеба.

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