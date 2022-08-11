Кулеба резко ответил Шольцу на скандальное заявление о "войне Путина"

Дмитрий Кулеба / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал события в Украине "войной Путина".

При этом, население России в основном поддерживает войну и радуется каждому ракетному удару.

Как написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Шольц считает вторжение России в Украину - "войной Путина".

Шольц выступает против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны ЕС, поскольку события в Украине, являются "войной Путина", а не обычных граждан России.

По мнению канцлера, карательные меры против россиян лишь ослабят санкции против людей из центра принятия решений в Москве.

Реакция главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы не заставила себя долго ждать.

"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящиероссийские солдаты приходят из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне в основном поддерживают войну, радуются ракетным ударам по украинским городам и убийствам украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - пишет Кулеба.

Запрет на въезд россиянам в ЕС

Министры стран Европейского союза обсудят вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикардо Йозвяк в Twitter, это может произойти в конце текущего месяца.

По его словам, запрет выдачи виз гражданам РФ министры Евросоюза обсудят на встрече в Праге, которая состоится в конце августа. Однако журналист считает, что страны ЕС, вероятно, не смогут прийти к согласию.

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