Должны осудить войну и сказать "Слава Украине!": грузинский ресторан ввел "входные визы" для россиян

Грузинский бар ввел "входные визы" для россиян/ pixabay.com, Спутник Грузия

Грузинский бар Dedaena Bar, который расположен в Тбилиси, ввел жесткие правила для посещения учреждения гражданами России. Теперь каждый россиянин, который хочет зайти в бар, должен заполнить специальную анкету и получить "входную визу".

В анкете есть вопросы, которые касаются действий России в отношении Украины и Грузии. С полной версией анкеты можно ознакомиться на сайте бара.

"Мы выступаем за равенство и единство, но должны быть уверены, что промытые мозги российских империалистов не окажутся в нашем баре", – отмечается в анкете.

В частности, россиян просят отметить, что они осуждают войну России против Украины. Далее посетители бара должны обозначить, что не голосовали за Путина и считают его диктатором.

Также россияне должны подтвердить, что Россия оккупировала грузинские города, далее согласиться с посланием к российскому военному кораблю, а в конце сказать: "Слава Украине".

Кроме этого, в анкете еще есть перечень правил, которых должны придерживаться потенциальные посетители с российским гражданством. Среди них – не разговаривать на русском языке, не предлагать заплатить рублями, не вступать в политические дискуссии навеселе и другие.

Анкета, которую нужно заполнить россиянам для получения "входной визы" в грузинский бар / скрин

Такое решение владельцев бара разозлило граждан страны-агрессора РФ, поэтому они начали искусственно занижать рейтинг заведения, а также поливать его грязью в комментариях Google.

Россияне забросали бар отрицательными отзывами в комментариях Google / скрин

Россияне забросали бар отрицательными отзывами в комментариях Google / скрин

Однако после этого очень много украинцев и граждан других государства написали хорошие комментарии в Google, поддерживая такую позицию владельцев бара и благодаря их за это.

Ранее сообщалось, что учитель из грузинского села Чибати в Гурии Ладо Апхазава собрал $700 тыс. в помощь украинцам. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал благотворительную акцию и выставил на продажу золотую медаль.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Однако Запад способен остановить главу Кремля от такого шага.

Читайте также: