УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Должны осудить войну и сказать "Слава Украине!": грузинский ресторан ввел "входные визы" для россиян

4 августа 2022, 15:53

Чтобы попасть в этот бар, нужно признать Путина диктатором и выступить против войны России против Украины.

Бар в Грузии
Грузинский бар ввел "входные визы" для россиян/ pixabay.com, Спутник Грузия

Грузинский бар Dedaena Bar, который расположен в Тбилиси, ввел жесткие правила для посещения учреждения гражданами России. Теперь каждый россиянин, который хочет зайти в бар, должен заполнить специальную анкету и получить "входную визу".

В анкете есть вопросы, которые касаются действий России в отношении Украины и Грузии. С полной версией анкеты можно ознакомиться на сайте бара.

"Мы выступаем за равенство и единство, но должны быть уверены, что промытые мозги российских империалистов не окажутся в нашем баре", – отмечается в анкете.

В частности, россиян просят отметить, что они осуждают войну России против Украины. Далее посетители бара должны обозначить, что не голосовали за Путина и считают его диктатором.

Также россияне должны подтвердить, что Россия оккупировала грузинские города, далее согласиться с посланием к российскому военному кораблю, а в конце сказать: "Слава Украине".

Кроме этого, в анкете еще есть перечень правил, которых должны придерживаться потенциальные посетители с российским гражданством. Среди них – не разговаривать на русском языке, не предлагать заплатить рублями, не вступать в политические дискуссии навеселе и другие.

Анкета для рууских в баре Грузии
Анкета, которую нужно заполнить россиянам для получения "входной визы" в грузинский бар / скрин

Такое решение владельцев бара разозлило граждан страны-агрессора РФ, поэтому они начали искусственно занижать рейтинг заведения, а также поливать его грязью в комментариях Google.

Грузинский бар отзывы
Россияне забросали бар отрицательными отзывами в комментариях Google / скрин
Грузинский бар отзывы
Россияне забросали бар отрицательными отзывами в комментариях Google / скрин

Однако после этого очень много украинцев и граждан других государства написали хорошие комментарии в Google, поддерживая такую позицию владельцев бара и благодаря их за это.

Ранее сообщалось, что учитель из грузинского села Чибати в Гурии Ладо Апхазава собрал $700 тыс. в помощь украинцам. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал благотворительную акцию и выставил на продажу золотую медаль.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Однако Запад способен остановить главу Кремля от такого шага.

Читайте также:

война в Украине вторжение России новости Грузии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:11

Дорофеева показала романтический снимок со своим возлюбленным Кацуриным

16:02

Характер человека по цвету: что о вас расскажет ваш нелюбимый оттенок

15:58

Мишина, которая пол года не ухаживала за собой, показала бьюти-процедуры

15:57

"Референдумы" и аннексия на юге Украины не пройдут: Москва не удержит территории – ОПВидео

15:53

Должны осудить войну и сказать "Слава Украине!": грузинский ресторан ввел "входные визы" для россиян

Реклама
15:37

Украину обвинили в размещении баз ВСУ в больницах и школах: в ОП жестко ответилиВидео

15:18

Не трогай меня: 4 самых нервных знака гороскопаВидео

15:11

Месть партизан: на Луганщине расстреляли авто с гауляйтером и его замом – оба раненыВидео

15:06

В Украине резко похолодает: синоптик назвала датуВидео

14:59

Это теракт: у Зеленского жестко отреагировали на обстрел ТорецкаВидео

14:50

Что нельзя делать по отношению к ребенку: топ-10 судьбоносных ошибок

14:31

Позиции РФ смешали с землей: морпехи уничтожили 20 оккупантов вместе с техникойВидео

14:26

РФ пойдет дальше, но не на Польшу: Кучма назвал страны, на которые нападет Путин после войны в УкраинеВидео

14:21

Экс Лорак похвастался своей девушкой в купальнике

14:19

В США украинкам, потерявшим конечности из-за ракетного удара РФ по Краматорску, сделали протезы

13:59

Муж красавицы Ратаковски умоляет о прощении за измены. Модель непреклонна

13:58

В ОП назвали условие перемирия с РФ и анонсировали наступление ВСУВидео

13:31

Морковную ботву лучше не выбрасывать: как применять отходы для здоровья, красоты и в кулинарии

13:30

"Хотят "повторить" 24 февраля": РФ готовится к наступлению на трех направлениях - ЖдановВидео

13:17

Теракт в Еленовке со взрывом пленных украинских военных организовывало путинская ЧВК "Вагнер" – СМИ

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазныВидео

12:59

РФ накрыла Торецк из артиллерии: 12 погибших и раненых, пострадали детиВидео

12:55

Гусеница или сарделька: Слава Каминская напрашивается на комплименты

12:52

Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине: Кучма объяснил, кто способен остановить РФВидео

12:47

СМИ рассказали о связи львовского губернатора Козицкого с Медведчуками

12:42

Запуск накопительной пенсии зависит от конца войны: в Минсоцполитики назвали возможные срокиВидео

12:31

У Зеленского назвали главные аргументы для успешных переговоров с РФВидео

12:28

Горячая поддержка фронта от тыла актуально

12:04

"Пусть не рассказывают сказки": Зибров разругал Полякову и Ефросинину за языковой скандалВидео

12:00

В Донецке был "прилет" по залу, где прощались с террористкой "Корсой": есть погибшиеВидео

11:59

Десантники ВСУ "покрошили" оккупантов на Донецком направлении и взяли трофеиВидео

11:50

Потери, решение кармических задач и тяжелые мысли: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

11:30

"Не рассчитывайте, что скоро Путин умрет или санкции убьют РФ": Кучма заявил, что война не закончится быстроВидео

11:29

Ответ на агрессию РФ: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

11:18

Мобилизация в ВСУ: кто может повторно получить повестку в военкомат

10:53

Пленный майор РФ о повальном дезертирстве оккупантов: "От батальона ничего не осталось"Видео

10:51

Крест человеческих страстей и время тяжелых решений: чего ждать украинцам в августе - астрологВидео

10:43

Отправить на Донбасс и публично извиниться: российских "несогласных" звезд шантажируют увольнениями

10:41

"Остались без рук и ног, теперь терроризируют местных": оккупанты ищут "предателей" на ХерсонщинеВидео

10:20

Ударила сковородкой и засунула в помойку: в Крыму женщина избила мужа-фаната войны в Украины

Реклама
09:57

За 11 минут - 7 самолетов: подполковник ПВО рассказал об уничтожении эскадрильи РФ над КиевомВидео

09:55

Нашел свою смерть за две тысячи км от дома: ВСУ ликвидировали оккупанта из Нефтекамска

09:44

Охота на редкого зверя: ВСУ под Харьковом уничтожили российского "Змея Горыныча"Видео

09:39

"Медленное, скучное, тихое наступление": Арестович рассказал, как ВСУ будут освобождать ХерсонщинуВидео

09:34

Ладу - на могилу вместо камня: Макаревич рассказал, почему россиянам нужен врачВидео

09:32

Гречка по 100 гривен: в чем причина рекордных цен и когда ждать падения стоимостиВидео

09:01

Не на Донбассе: Арестович рассказал, где на самом деле РФ готовит наступлениеВидео

08:59

ВСУ уничтожили подполковника, командира батальона "элитных" войск РФВидео

08:53

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2022: Тельцам – денежная удача, Весам – сплетни, Водолеям – недругиВидео

08:51

Ответы на важнейшие вопросы о войнемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять