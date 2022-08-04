Это теракт: у Зеленского жестко отреагировали на обстрел Торецка

Обстрел Торецка является терактом / Коллаж фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, Офис президента

Обстрел Торецка Донецкой области, где погибли люди и пострадали дети, является очередным терактом, который совершает Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Торецк. Очередной теракт страны-террориста России. Обстрел мирного района, есть погибшие и раненые люди. Сколько еще должно быть жертвам, чтобы мир признал Россию страной-спонсором терроризма?" — написал Ермак.

Оккупанты из артиллерии ударили по Торецку

Напомним, обстрел Торецка произошел сегодня, 4 августа. Российские оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Оккупанты ударили в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 8 человек, еще 4 были ранены. Известно о том, что среди пострадавших было трое детей.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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