УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Это теракт: у Зеленского жестко отреагировали на обстрел Торецка

4 августа 2022, 14:59

Глава Офиса президента Андрей Ермак призывает США признать Россию государством-спонсором терроризма.

теракт в Торецке
Обстрел Торецка является терактом / Коллаж фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, Офис президента

Обстрел Торецка Донецкой области, где погибли люди и пострадали дети, является очередным терактом, который совершает Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Торецк. Очередной теракт страны-террориста России. Обстрел мирного района, есть погибшие и раненые люди. Сколько еще должно быть жертвам, чтобы мир признал Россию страной-спонсором терроризма?" — написал Ермак.

Оккупанты из артиллерии ударили по Торецку

Напомним, обстрел Торецка произошел сегодня, 4 августа. Российские оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Оккупанты ударили в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 8 человек, еще 4 были ранены. Известно о том, что среди пострадавших было трое детей.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

Другие новости:

война в Украине теракт российское вторжение Торецк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:18

Не трогай меня: 4 самых нервных знака гороскопа

15:11

Месть партизан: на Луганщине расстреляли авто с гауляйтером и его замом – оба раненыВидео

15:06

В Украине резко похолодает: синоптик назвала датуВидео

14:59

Это теракт: у Зеленского жестко отреагировали на обстрел ТорецкаВидео

14:50

Что нельзя делать по отношению к ребенку: топ-10 судьбоносных ошибок

Реклама
14:31

Позиции РФ смешали с землей: морпехи уничтожили 20 оккупантов вместе с техникойВидео

14:26

РФ пойдет дальше, но не на Польшу: Кучма назвал страны, на которые нападет Путин после войны в УкраинеВидео

14:21

Экс Лорак похвастался своей девушкой в купальнике

14:19

В США украинкам, потерявшим конечности из-за ракетного удара РФ по Краматорску, сделали протезы

13:59

Муж красавицы Ратаковски умоляет о прощении за измены. Модель непреклонна

13:58

В ОП назвали условие перемирия с РФ и анонсировали наступление ВСУВидео

13:31

Морковную ботву лучше не выбрасывать: как применять отходы для здоровья, красоты и в кулинарии

13:30

"Хотят "повторить" 24 февраля": РФ готовится к наступлению на трех направлениях - ЖдановВидео

13:17

Теракт в Еленовке со взрывом пленных украинских военных организовывало путинская ЧВК "Вагнер" – СМИ

13:00

Гороскоп на завтра, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазныВидео

12:59

РФ накрыла Торецк из артиллерии: 12 погибших и раненых, пострадали детиВидео

12:55

Гусеница или сарделька: Слава Каминская напрашивается на комплименты

12:52

Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине: Кучма объяснил, кто способен остановить РФВидео

12:47

СМИ рассказали о связи львовского губернатора Козицкого с Медведчуками

12:42

Запуск накопительной пенсии зависит от конца войны: в Минсоцполитики назвали возможные срокиВидео

Реклама
12:31

У Зеленского назвали главные аргументы для успешных переговоров с РФВидео

12:28

Горячая поддержка фронта от тыла актуально

12:04

"Пусть не рассказывают сказки": Зибров разругал Полякову и Ефросинину за языковой скандалВидео

12:00

В Донецке был "прилет" по залу, где прощались с террористкой "Корсой": есть погибшиеВидео

11:59

Десантники ВСУ "покрошили" оккупантов на Донецком направлении и взяли трофеиВидео

11:50

Потери, решение кармических задач и тяжелые мысли: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

11:30

"Не рассчитывайте, что скоро Путин умрет или санкции убьют РФ": Кучма заявил, что война не закончится быстроВидео

11:29

Ответ на агрессию РФ: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

11:18

Мобилизация в ВСУ: кто может повторно получить повестку в военкомат

10:53

Пленный майор РФ о повальном дезертирстве оккупантов: "От батальона ничего не осталось"Видео

10:51

Крест человеческих страстей и время тяжелых решений: чего ждать украинцам в августе - астрологВидео

10:43

Отправить на Донбасс и публично извиниться: российских "несогласных" звезд шантажируют увольнениями

10:41

"Остались без рук и ног, теперь терроризируют местных": оккупанты ищут "предателей" на ХерсонщинеВидео

10:20

Ударила сковородкой и засунула в помойку: в Крыму женщина избила мужа-фаната войны в Украины

09:57

За 11 минут - 7 самолетов: подполковник ПВО рассказал об уничтожении эскадрильи РФ над КиевомВидео

09:55

Нашел свою смерть за две тысячи км от дома: ВСУ ликвидировали оккупанта из Нефтекамска

09:44

Охота на редкого зверя: ВСУ под Харьковом уничтожили российского "Змея Горыныча"Видео

09:39

"Медленное, скучное, тихое наступление": Арестович рассказал, как ВСУ будут освобождать ХерсонщинуВидео

09:34

Ладу - на могилу вместо камня: Макаревич рассказал, почему россиянам нужен врачВидео

09:32

Гречка по 100 гривен: в чем причина рекордных цен и когда ждать падения стоимостиВидео

Реклама
09:01

Не на Донбассе: Арестович рассказал, где на самом деле РФ готовит наступлениеВидео

08:59

ВСУ уничтожили подполковника, командира батальона "элитных" войск РФВидео

08:53

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2022: Тельцам – денежная удача, Весам – сплетни, Водолеям – недругиВидео

08:51

Ответы на важнейшие вопросы о войнемнение

08:31

Зеленский ищет прямого диалога с Си Цзиньпином, чтобы положить конец войне в Украине - СМИ

08:30

Защита от усталости и депрессии: самый полезный виноград и его невероятные свойстваВидео

08:13

Штурм РФ нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил на четырех направленияхВидео

08:00

Сладкая жизнь: чем полезен нектарин и кому нужно его естьВидео

07:47

"Это путинская капитуляция": в ОП объяснили, зачем Путину "мир" и почему переговоров не будет

07:10

"Мы - перед затишьем": Арестович предупредил о сложном периоде войны в ближайшую неделюВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять