Захарова с пеной у рта пригрозила США ответом на признание РФ государством-спонсором терроризма

Захарова угрожает США разрывом дипломатических отношений / Коллаж ua.depositphotos.com и МИД РФ

США уже вскоре могут официально признать Россию государством-спонсором терроризма. В России не могут успокоиться и истерят по этому поводу. Даже представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга решила наивно пригрозить Америке.

Она говорит, что если США примут такое решение, то РФ "разорвет дипломатические отношения с Америкой". Стоит отметить, что таким решением США первые разорвут отношения с Кремлем, так что эти угрозы лишь пустой звук. Также Захарова сделала вид, что России в принципе все равно на эти отношения с Америкой.

"Наивные. Забывается, что любое действие рождает противодействие. И логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. И это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", – наивно сказала Захарова.

Она всех пытается убедить, что для России это якобы "не сыграет большой роли".

"Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку во взаимодействии с Москвой, мы переживем. В этом не должно быть никаких сомнений", - вновь наивно добавила Захарова.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

Другие новости: