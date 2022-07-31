США могут признать Россию государством-спонсором терроризма без поддержки Госдепа

США могут признать РФ государством-спонсором терроризма / коллаж фото УНИАН, Reuters

Палата представителей США уже рассмотрела законопроект от конгрессменов Демократической и Республиканской партий, которые требуют признать Россию государством-спонсором терроризма. США могут признать РФ таким государством без участия Госдепартамента. Текст законопроекта появился в сети.

Следует отметить, что авторы законопроекта пошли на этот шаг из-за того, что Госдеп, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, не хочет признавать Россию государством-спонсором терроризма.

Законопроект предусматривает, что РФ будет считаться "признанной страной или правительством, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма".

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Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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