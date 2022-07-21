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Конгресс США признает РФ государством-спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен - Politico

21 июля 2022, 15:36

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Блинкена признать РФ страной-спонсором терроризма.

Блинкен, Конгресс США, флаг РФ
Конгресс США признает Россию государством-спонсором терроризма / Коллаж Reuters

США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Об этом сообщает Politico.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, который фактически определяет Россию как государство, которое поддерживает терроризм. Принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем назначение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина", — сказал один из представителей Демократической партии.

Следует отметить, что представители Госдепа и офиса Пелоси не захотели комментировать ситуацию.

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Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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