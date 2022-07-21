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"Убиваем мирных жителей": в России на камеру рассказали о том, что путинская армия делает в Украине

21 июля 2022, 13:08

У респондентов в России спрашивали, знают ли они, что войска Путина делают в Украине. Трое опрошенных сразу ответили, что те "убивают мирных людей".

Россия
В России на камеру рассказали о том, что путинская армия делает в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

В России есть очень немного людей, которые называют нападение российских войск на Украину войной, а не "спецоперацией", и убеждены в том, что путинская армия убивает мирных украинцев. Это следует из видеозаписи уличного опроса, который провели в одном из российских городов.

У респондентов спрашивали, знают ли они, что войска Путина делают в Украине. Трое опрошенных сразу ответили, что те "убивают мирных людей". Плюс они рассказали ‒ несмотря на всю пропаганду Кремля ‒ о "ликвидации нацистов" в Украине речь не идет.

"Мы убиваем мирных людей и отстаиваем интересы кучки продажных политиков. Говорят (о нацистах – Главред), но я в это не верю. Если посмотреть в Москве, центральной части России, то уверен, что нацистов будет столько же, сколько во всей" Европе", – заявил россиянин.

"Мы убиваем мирных жителей, ведем войну… Это амбиции нашего диктатора", – констатировал еще один респондент.

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Напомним, ранее, в марте нынешнего года, "Радио Свобода" со ссылкой на данные двух опросов группы независимых российских социологов сообщало - 71% населения страны-агрессора, России, поддерживает ее нападение на Украину и чувствует по этому поводу гордость, радость, уважение, доверие или надежду.

Россияне в возрасте от 35 лет чаще всего выражали чувство гордости, уважения и надежды, младше 18 лет — обиды и разочарования. Двое из каждых пяти опрошенных россиян выражали обеспокоенность войной. Респонденты от 25 до 44 лет чаще остальных сообщали о чувстве тревоги и страхе.

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Автор: Егор Бунин
новости России социологический опрос война России и Украины
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