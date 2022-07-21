"С ней перестанут разговаривать": Куса пояснил, что ждет Россию в случае ядерного удара

Если Россия применит ядерное оружие, Запад политически ее уничтожит - Илия Куса / коллаж УНИАН

Применение Россией ядерного оружия сильно ухудшит позиции страны-агрессора на мировой арене. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"С ней вообще перестанут разговаривать. И это ужесточит позиции Запада - они будут работать над тем, чтобы наказать Россию в долгосрочной перспективе, даже если война в Украине закончится", - считает он.

По словам эксперта, применение ядерного оружия - это серьезное нарушение многих международных соглашений, частью которых является и Россия.

"О стратегическом ядерном оружии, думаю, речи не идёт, потому что в таком случае включаются другие механизмы и это будет означать глобальную дестабилизацию. Надеюсь, что в Штатах, России понимают насколько это рискованно. Во всяком случае, в период Холодной войны это понимали. Что касается тактического, то его тоже вряд ли станут применять", - отметил Куса.

Эксперт убежден, что Россия готова воевать, жертвовать солдатами - у нее есть ресурсы.

Кроме того, для России применение ядерного оружия стало бы очень серьезным шагом назад, потому что это бы отдалило для них перспективу снятия санкций и нормализация отношений затянулась бы на многие годы.

Ранее Главред писал, что никакой стратегии у Запада в отношении Путина и России нет – они не знают, что делать и действуют, исходя из краткосрочных интересов и целей.

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