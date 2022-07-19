"Тотальный разгром не нужен": Куса рассказал, что Запад планирует делать с Россией

Запад не знает, что делать с Россией / Коллаж pixabay, УНИАН

Никакой стратегии у Запада в отношении Путина и России нет – они не знают, что делать и действуют, исходя из краткосрочных интересов и целей. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Есть разные подходы – есть те, кто верят, что тотальный военный разгром России в Украине приведёт к внутреннему политическому кризису в России и смене власти. Якобы к власти придут более либеральные, западно настроенные элиты или политические группы. В частности, Борис Джонсон был сторонником такой идеи. Но не могу сказать, что эту идею поддерживает большинство – многие считают её из области фантастики", - заявил Куса.

По его словам, это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в России нет нормальной оппозиции, во-вторых, возникает очень много рисков в связи с тем, что в результате кризиса в России могут произойти серьезные изменения, которые создадут больше проблем, чем реально помогут Западу.

При этом, как уточняет Куса, в странах коллективного Запада есть те, кто считает, что режим Путина, несмотря на его агрессию против Украины и токсичность в целом, стоит сохранить, поскольку он, в отличие от других политических групп, которые могут прийти к власти, предсказуем. Кроме того, на Западе опасаются, что в случае дестабилизации ситуации внутри России, этой слабостью может воспользоваться Китай.

"Сторонники этого подхода считают, что именно по этой причине тотальный разгром не нужен – надо её сдержать, не дать достичь ей своих целей в Украине, а потом договориться. Потому что если Россия станет активом Китая, это только ухудшит стратегические позиции Штатов в борьбе за новый миропорядок", - убежден эксперт.

В то же время, по словам Кусы, никто на Западе не верит ни в тотальную победу Украины, ни в тотальную победы России – все считают, что где-то посередине в какой-то момент нужно будет договариваться.

"Это – основная идея, которая сейчас доминирует на Западе. В ней могут быть разные формы, подходы - например, когда договариваться или до какой степени обескровить Россию прежде. чем начать договариваться, на каких условиях... В каждой стране есть множество мнений и подходов, как и в Украине", - сказал Куса.

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