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Россия – страна-террорист, ее действия в Украине это геноцид: сейм Литвы принял резолюцию

10 мая 2022, 14:03

Войска РФ совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле, подчеркнули в литовском Сейме.

войска РФ
Действия России в ходе военного вторжения в Украину являются геноцидом украинского народа - сейм Литвы / Reuters

Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации. Указывается, что все виновные должны быть наказаны. Литовский парламент предлагает создать специальный уголовный трибунал, который сможет выдавать ордеры на арест, в том числе, глав государств и высоких должностных лиц. РФ, армия которой сознательно и систематически бомбит гражданские объекты, признается государством, которое поддерживает и осуществляет террористическую деятельность.

Как сообщает портал delfi.lt, документ был утвержден парламентом Литвы во вторник, 10 мая. Депутаты единогласно приняли резолюции о том, что Россия – страна-спонсор терроризма.

Читайте также"Зло набирает обороты, место России – в изоляторе": Украина готовит обращение к США по статусу РФВ резолюции отмечено, что армия РФ во время военного вторжения в Украину совершила массовые военные преступления – в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле. Литовское государство считает, что в действиях россиян усматривается цель полного или частичного уничтожения российской нации.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - указано в документе.

Также литовские парламентарии заявили, что все виновные в преступлениях должны быть привлечены к ответственности. В частности, они призвали создать специализированный международный уголовный трибунал, который мог бы выдавать ордеры на арест, в том числе, и в отношении глав государств и высших должностных лиц.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - подчеркивается в резолюции.

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Статус России как государства-спонсора терроризма

Журналисты американского издания The Washington Post в середине апреля писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал его поспособствовать признанию России государством-спонсором терроризма.

Отмечалось, что Байден выразил готовность рассмотреть варианты, которые могут усилить давление на Москву. Решение о новом статусе для России может привести к санкциям в отношении десятка других стран, которые работают с российским государством и заморозке активов РФ в Штатах.

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