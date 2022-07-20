Россия хочет крови: Кулеба пожаловался Западу на заявления Лаврова

Кулеба обратился к Западу из-за заявления Лаврова

Санкции против страны-агрессора нужно срочно ужесточить, ведь Кремль не хочет мирных переговоров и заявляет о намерениях захватить больше украинских земель, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Признание министра иностранных дел РФ (Сергея и м Лаврова - ред.) в намерениях захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров", - подчеркнул Кулеба.

Украинский министр призвал всех партнеров Украины усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия для ВСУ.

Лавров размечтался о захвате территорий Украины

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров в среду, 20 июля, сделал заявление о том, что Москва, дескать, собралась расширить географию своей войны против Украины и позарилась не только на Донбасс, но и на Херсонскую, Запорожскую область и другие регионы.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что если Запад будет и в дальнейшем поддерживать Украину дальнобойной артиллерией, такой как HIMARS, российские войска, мол, могут пойти еще дальше.

Читайте также: