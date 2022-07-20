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ВСУ и дальнобойная артиллерия научат географии Лаврова: Подоляк разнес планы РФ по захвату Украины

20 июля 2022, 18:45

Очевидно, в МГИМО плохо преподавали не только географию, но и международное право, поэтому глава МИД РФ Лавров путает понятия, сказал Михаил Подоляк.

Лавров Подоляк
Подоляк ответил Лаврову на его скандальное заявление о "расширении границ спецоперации" / Коллаж Офис президента, Reuters

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова научат географии Вооруженные силы Украины и дальнобойная артиллерия. Нужно только подождать. Очевидно, что в Московском государственном институте международных отношениях плохо преподавали и международное право, иначе Лавров не путался бы в понятиях. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он ответил на слова Лаврова, который ранее сказал, что так называемая, дескать, "спецоперация" вышла за пределы планов по оккупации Донбасса.

Читайте такжеМедведев разразился истерикой: размечтался о "мире на условиях РФ" и оскорбил СШАПо мнению украинского чиновника, очевидно, что в МГИМО плохо преподавали не только географию, но и международное право. Иначе Лаврову не приходилось бы путаться в понятиях.

Впрочем, как полагает Подоляк, географии Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия. Нужно лишь время.

"Иначе глава МИД России мог бы знать, что война - это война, оккупация - это оккупация, а уничтожение нации - геноцид. А вот географии С. Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Лавров размечтался о захвате территорий Украины

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров в среду, 20 июля, сделал заявление о том, что Москва, дескать, собралась расширить географию своей войны против Украины и позарилась не только на Донбасс, но и на Херсонскую, Запорожскую область и другие регионы.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что если Запад будет и в дальнейшем поддерживать Украину дальнобойной артиллерией, такой как HIMARS, российские войска, мол, могут пойти еще дальше.

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МИД России Сергей Лавров Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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