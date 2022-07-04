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РФ превратится в страну-изгоя: эксперт оценил шансы того, что Россию признают спонсором терроризма

4 июля 2022, 01:33

Если РФ получит статус страны-спонсора терроризма, то можно будет говорить о реальном эмбарго, о бойкотах, о прекращении отношений и выходе компаний с рынков.

Владимир Путин
Эксперт объяснил, какие последствия могут ждать РФ, если ее признают страной-спонсором терроризма / Фото ua.depositphotos.com

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик оценил, насколько велики шансы, что Россию в ближайшем будущем признают страной-спонсором терроризма.

По его словам, у Соединенных Штатов есть сопротивление подобному решению.

"Часть компаний, которые до сих пор работают или каким-то образом взаимодействует с российскими, не считает целесообразным это делать. Более того, есть скептики, которые считают эту войну не войной Соединенных Штатов - они считают, что США не должны слишком в нее погружаться и терять возможные дивиденды и выгоду от сотрудничества с Россией", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Он объяснил, какие последствия могут ждать РФ, если ее признают страной-спонсором терроризма.

"Это означает не просто новый пакет санкций, но и эмбарго, бойкот всех финансовых транзакций, запрет вступать в прямое экономическое взаимодействие с государственными компаниями или компаниями, юрисдикции которых находятся в России. То есть это блокада", - сказал Кулик.

При этом могут быть некоторые исключения. Например, отключение от SWIFT не означает коллапса финансовой системы. Потому что есть множество "серых" зон, где могут функционировать платежные системы и существовать посредники. В случае с Ираном - это арабские страны, через которые происходят транзакции.

"В то же время, если до этого дойдет, это в значительной мере обвалит российский рынок, который и так уже держится из последних сил. По техническому дефолту речь может идти об элементах реального дефолта, это сворачивание многих позиций, которые ранее Россия еще сохраняла на мировых рынках, в том числе - через посредников. Потому что тогда за каждой транзакцией будет следить международная структура - скажем, те, кто частично связаны с США, которые будут отслеживать транзакции и применять санкционные режимы к компаниям и странам, которые будут продолжать взаимодействовать с Российской Федерацией", - отметил эксперт.

Кроме того, если РФ получит статус страны-спонсора терроризма, то можно будет говорить о реальном эмбарго, о бойкотах, о прекращении отношений, об обязательном выходе компаний с рынков. Впрочем, это не произойдет одномоментно.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества считает, что даже если США не примут это решение о признании России страной-террористом или спонсором терроризма, все равно мир войдет в фазу глобальной мировой войны, в какую-то ее итерацию, но это решение ускорит переход, и тогда не будет пространств и территорий, где и с кем Россия сможет торговать. Таким образом, РФ превратится в страну-изгоя, возможно, даже в еще худшем положении, чем Иран.

Как сообщал Главред, 26 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "российские террористы совершили очередные военные преступления - обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов".

По его словам, это стратегический вызов для безопасности всей Европы, и поэтому быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей: ужесточения санкций и скорейшего развертывания эффективной системы ПВО/ПРО в Украине.

Ракетные обстрелы Украины

26 июня РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей.

28 июня оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Около 17: 00 вражеская ракета попала в СТО. Кроме этого, пострадали железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Утром 29 июня российские захватчики обстреляли ракетами Николаев. Было попадание в многоэтажку.

Ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и базу отдыха. Погибли люди.

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