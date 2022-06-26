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Радикальный ответ на ракетный терроризм: демилитаризация европейской части РФ – Резников

26 июня 2022, 20:59

Глубина и параметры демилитаризации РФ должны быть определены специалистами, уверен глава Минобороны.

резников
Алексей Резников / Facebook/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что в Украине надо как можно быстрее развернуть эффективную систему противоракетной обороны.

Как написал он в Facebook, "российские террористы совершили очередные военные преступления - обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов".

"Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо из глубины территории РФ, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей", - отметил министр.

В этой связи, глава оборонного ведомства заявил, что это стратегический вызов для безопасности всей Европы, и поэтому быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей.

"Первая - это ужесточение санкций. Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", - подчеркнул Резников.

"Вторая - это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", - подчеркнул министр.

"Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о восстановлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", - считает Резников.

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Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

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Алексей Резников война России и Украины ракетный удар
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