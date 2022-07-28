Сенат США признал Россию государством-спонсором терроризма: далее слово за Госдепом

Путин / скриншот

Сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Если Госдеп также примет резолюцию, Россия станет пятой страной в списке спонсоров терроризма Госдепа США, куда уже входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия, пишет NYT.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в законопроекте Сената.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Читайте такжеРФ превратится в страну-изгоя: эксперт оценил шансы того, что Россию признают спонсором терроризмаПо информации американских СМИ, таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

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