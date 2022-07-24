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Признание РФ государством-спонсором терроризма: в США назвали главное условие

24 июля 2022, 13:58

США всерьез рассматривают вопрос признания РФ государством-спонсором терроризма, говорит Бриджит Бринк.

бриджит бринк
Бриджит Бринк / sk usembassy gov

Соединенные Штаты всерьёз рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Мы всерьез рассматриваем этот вопрос. Он нуждается в подробном анализе в соответствии с американскими законами", - подчеркнула она в интервью изданию Радио Свобода.

Посол США в Украине говорит, что Вашингтон вместе с партнерами уже сейчас вынуждает РФ отвечать за свои действия и будет продолжать это делать.

"И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - добавила Бринк.

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Ранее сообщалось о том, что США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

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