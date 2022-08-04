РФ накрыла Торецк из артиллерии: 12 погибших и раненых, пострадали дети

РФ обстреляла Торецк из артиллерии / t.me/pavlokyrylenko_donoda

В четверг, 4 августа, российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области из артиллерии, в результате чего 8 человек погибли, 4 получили ранения, в т.ч. 3 детей.

Об артиллерийской атаке на Донбассе сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко.

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецкая, которые россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка", - написал Кирилленко в телеграмме в четверг.

Он отметил, что по предварительной информации, оккупанты вели обстрел из артиллерии, попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

"Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки", - подчеркнул глава ОВА.

/ t.me/pavlokyrylenko_donoda

"Каждый день российские оккупанты бьют по гражданским – каждый день у нас погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя!", - подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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