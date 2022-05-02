Эксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантов / коллаж УНИАН

Система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украины. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио Свобода.

Он прокомментировал недавний ракетный обстрел Киева, который оккупанты организовали как раз тогда, когда в украинской столице находился с визитом генсек ООН Антониу Гутерреш.

По словам Жданова, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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Напомним, ранее, 28 апреля вечером, в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие, но пока неизвестно сколько. Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

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