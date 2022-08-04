Месть партизан: на Луганщине расстреляли авто с гауляйтером и его замом – оба ранены

На Луганщине расстреляли авто с гауляйтером / zonawar.ru

В захваченном РФ Беловодске Луганской области расстреляли автомобиль, в котором находился назначенный оккупантами "мэр" города.

О силовой акции украинских партизан рассказал в Telegram глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его данным, в результате "мэр" Беловодска и его "заместитель" получили ранения.

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение.

Вместе с тем Сальдо удалось выжить после покушения.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: