Месть партизан: на Луганщине расстреляли авто с гауляйтером и его замом – оба ранены

О силовой акции украинских партизан рассказал Сергей Гайдай.
В захваченном РФ Беловодске Луганской области расстреляли автомобиль, в котором находился назначенный оккупантами "мэр" города.
О силовой акции украинских партизан рассказал в Telegram глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его данным, в результате "мэр" Беловодска и его "заместитель" получили ранения.
"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение.
Вместе с тем Сальдо удалось выжить после покушения.
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Автор: Алексей Тесля