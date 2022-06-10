Продал драгоценности: учитель из Грузии собрал приличную сумму помощи для украинцев

Учитель из Грузии собрал помощь для Украины / Фото: Ладо Апхазава / Facebook Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/shkolnyy-uchitel-v-gruzii-sobral-dlya-ukrainy700-tys-pomoshchi-1612467.html

Учитель из грузинского села Чибати в Гурии Ладо Апхазава собрал $700 тыc. на помощь украинцам, пишет Netgazeti.

По информации журналистов, Апхазава – финалист международного конкурса Global Teacher Award 2019, который также называют "учительским Оскаром".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал благотворительную акцию и выставил на продажу золотую медаль победителя конкурса и украшение своей матери.

"Чтобы помочь украинским школьникам и преподавателям, я решил продать золотое кольцо, оставленное мне мамой, и мою наградную монету. Наверное, 2500 лари (около $800) будет достаточно", – написал он в Facebook 4 марта.

Пост получил большое внимание, его опубликовали пользователи соцсетей 39 стран.

"В последний раз, когда мы проверяли счет, было собрано $700 тыс.", – сообщил учитель в начале июня.

По его словам, кольцо и монету купил грузинский адвокат Звиад Кордзадзе, а затем обе вещи он вернул учителю. Собранные средства были переданы польской организации, которая на вырученные средства обеспечивает доставку продуктов и других предметов первой необходимости беженцам в приюты.