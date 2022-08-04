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Позиции РФ смешали с землей: морпехи уничтожили 20 оккупантов вместе с техникой

4 августа 2022, 14:31

Результата удалось добиться частям и подразделениям морской пехоты во время артиллерийских дуэлей на Донецком направлении.

Силовики, артиллерия
Бойцы ВСУ ударили по позициям оккупантов / facebook.com/backandalive/

В Донецкой области украинские военные за минувшие сутки уничтожили 20 оккупантов РФ, а также вражескую бронетехнику.

Как говорится в сообщении ВМС ВСУ в Telegram, результата удалось добиться 3 августа частям и подразделениям морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ во время артиллерийских дуэлей на Донецком направлении.

Украинские защитники уничтожили 20 человек живой силы врага и 1 боевую бронированную машину.

Украинские артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по позициям российских оккупантов, в результате чего враг потерял более 10 человек убитыми и ранеными.

Позиции РФ смешали с землей: морпехи уничтожили 20 оккупантов вместе с техникой

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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