Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине: Кучма заявил, что Запад может остановить РФ

Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине/ ua.depositphotos.com, Reuters

Страна-агрессор РФ вряд ли применит стратегическую ядерное оружие, ведь знает, какие последствия ее за это ждут. Есть лишь два случая, при которых Кремль может пойти на такой шаг: если будет реальная угроза самому существованию России или в ответ на стратегический ядерный удар, который будет нанесен по ее территории.

Из-за особенностей размещения и нацеливания межконтинентальных ракет такое оружие РФ может использовать против США. Такое мнение высказал второй президент Украины (1994-2005 годы) Леонид Кучма в интервью BBC News Украина.

Однако, по словам Кучмы, он не верит, что Россия прибегнет к такому шагу и применит именно стратегическое ядерное оружие. Ведь российский диктатор Владимир Путин понимает, что после этого сразу будет удар в ответ со стороны США – в геополитике даже есть соответствующий термин "гарантированное взаимное уничтожение".

При этом глава Кремля, какие бы там заявления он ни распространял, понимает, что Соединенные Штаты сами первыми не ударят.

Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины

Если стратегическое ядерное оружие Путин применять боится, то тактическое может применить – и ударит им по Украине.

"Дело в том, что безъядерная Украина не способна ответить России адекватно. А само ощущение безнаказанности уже более чем десять лет является главным двигателем действий Путина. Если состояние вещей на фронте будет угрожать – нет, не существованию или безопасности России, а исключительно политическим позициям Путина и стабильности его режима, – то Кремль может применить тактическое ядерное оружие", – заявил Кучма.

Кто может остановить Путина от применения тактического ядерного оружия

По словам Кучмы, четкое предупреждение Путина со стороны западных партнеров, в частности, США может остановить российского диктатора от применения тактического ядерного оружия против Украины. Если другие государства предупредят главу Кремля, что ему будет грозить военный ответ на применение такого оружия, то он может отказаться от своей идеи.

"И я не исключаю, что по прямым каналам связи такое предупреждение уже было сделано. Потому что ставка уж слишком высока", – отметил Кучма.

Ранее второй президент Украины (1994-2005 годы) Леонид Кучма заявил, что боевые действия в Украине вряд ли закончатся быстро. Украинцам не стоит рассчитывать, что в ближайшее время умрет российский диктатор Владимир Путин, или что санкции уничтожат российскую экономику, и таким образом это повлияет на скорое завершение войны.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным. ВСУ уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. По словам советника главы ОП, это будет продолжаться и дальше.

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