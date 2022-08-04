"Не рассчитывайте, что скоро Путин умрет или санкции убьют РФ": Кучма заявил, что война не закончится быстро

Кучма заявил, что война не закончится быстро/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Боевые действия в Украине вряд ли закончатся быстро. Украинцам не стоит рассчитывать, что в ближайшее время умрет российский диктатор Владимир Путин, или что санкции уничтожат российскую экономику, и таким образом это повлияет на скорое завершение войны.

Война сможет завершиться только на поле боя. Об этом рассказал второй президент Украины (1994 – 2005 годы) Леонид Кучма в интервью BBC News Украина.

"Прежде всего – не надо рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что русский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна сражаться и решить всё на поле боя", – подчеркнул он.

Действия Путина свидетельствуют, что он всё еще хочет выгрызть какую-то победу в войне.

"Я не думаю, что война скоро закончится. То, как Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям – оружие, свидетельствует о том, что он всё еще хочет вырвать какую-то "победу", – отмечает Кучма.

Переговоры невозможны, потому что у Украины и РФ разный "приемлемый результат"

В этой войне может быть только один победитель. Сейчас война не может закончиться переговорами и достижением совместных решений, ведь у разных сторон абсолютно разный "приемлемый результат".

"Сейчас "приемлемый результат" для разных сторон настолько разный, что даже при наличии доброй воли – если предположить такую фантастику в отношении Кремля – поля пересечения почти нет. Для Украины неприемлемо покидать свои земли, а главное – своих людей – под оккупацией", – подчеркнул Кучма.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ищет возможность напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну в Украине.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным. ВСУ уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. По словам советника главы ОП, это будет продолжаться и дальше.

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