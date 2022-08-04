Мобилизация в ВСУ: кто может повторно получить повестку в военкомат / коллаж фото УНИАН

Некоторым украинцам в условиях всеобщей мобилизации в ряды ВСУ во время войны с Россией будут вручать повестки повторно. Юрист Ростислав Кравец рассказал в комментарии Факты ICTV, при каких условиях это может произойти.

По его словам, в украинских законах прописан механизм повторного вручения повесток. Речь идет о тех, кто:

при определенных обстоятельствах не получил ее;

должен предоставить уточненные данные призывника;

должен пройти военно-врачебную комиссию, чтобы выяснить пригодность к службе в армии.

И, говорит Кравец, повторную повестку могут вручить тем, кто не явился в военкомат после получения первой. Ведь в повестке всегда указывается время и дата, когда человеку нужно прийти в военкомат.

Согласно законодательству, если человек вовремя не явился, то его ожидает уплата штрафа ‒в размере от 3 400 до 5 100 гривен. А после штрафа он все равно должен будет прийти в военкомат.

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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