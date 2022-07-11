Законно ли полиция вручает повестки: в МВД назвали одну из главных проблем мобилизации

В МВД назвали главную проблему мобилизации / РБК-Украина

Мобилизация в Украине - полиция раздает повестки в военкоматы по просьбе ВСУ, сообщил глава МВД Денис Монастырский во время сегодняшнего телемарафона.

Одна из ключевых проблем мобилизации - более 3 миллионов украинцев стоят на учете в военкоматах не по месту проживания.

Глава МВД ответил на вопрос, насколько корректны действия полицейских, которые во время рейдов вручают повестки в военкомат военнообязанным:

"Сегодня все силы безопасности и обороны помогают ВСУ. Любые подобные действия предпринимаются по просьбе ВСУ".

"Лично я считаю, что мобилизация – это дело каждого гражданина, она должна осуществляться добровольно. В первую очередь хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их проживания. И этот вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь, это должна быть позиция самих граждан, которые должны стать на этот учет", – сказал Монастырский.

Всеобщая мобилизация в Украине

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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