Мобилизованных хотят лишить зарплаты со старой работы: Рада приняла закон и направила Зеленскому

Мобилизованных хотят лишить зарплаты со старой работы - Рада приняла закон / УНИАН

Депутат Верховной Рады (ВР) от фракции "Слуга Народа" Галина Третьякова внесла поправку в законопроект №7251, которая позволяет украинским работодателям не платить зарплату сотрудникам, которых мобилизовали в ВСУ из-за украино-российской войны. Об этом сама народная избранница рассказала в комментарии Deutsche Welle.

"Эта практика, чтобы военнослужащему работодатель продолжал платить зарплату после мобилизации, возникла в 2014 году. В то время мобилизованных было не так много, а государственный бюджет был не в состоянии или не было политической воли достаточно финансировать военных", – аргументировала свою поправку Третьякова.

Причем нардепка утверждает, что все мобилизованные в ВСУ и так могут достойно зарабатывать ‒ ведь они получают 30 тысяч гривен денежного довольствия в тылу, и 100 тысяч ‒ непосредственно в зоне боевых действий.

Законопроект с этой поправкой был принят Радой во втором чтении. Тем не менее он вступит в силу только тогда, когда документ подпишет президент Владимир Зеленский.

"Нужно было снимать это бремя с работодателей, ведь они платят налоги, за счет которых формируется удержание наших военных, они сейчас еще выплачивают заработную плату, а еще нужно, чтобы они развивали экономику", – говорит Третьякова.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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