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"Остались без рук и ног, теперь терроризируют местных": оккупанты ищут "предателей" на Херсонщине

4 августа 2022, 10:41

После того, как ВСУ уничтожили важный для захватчиков транспортный узел в Брилевке, российские военные теперь ищут корректировщиков среди местного населения.

Российские военные
Оккупанты ищут "предателей" на Херсонщине/ Reuters, УНИАН

Украинские воины ювелирным попаданием уничтожили важный железнодорожный транспортный узел оккупантов в поселке городского типа Брилевка на Херсонщине.

В результате удара пострадали и сами российские захватчики – счет погибших может достигать двух сотен, и столько же раненых. Теперь оккупанты пытаются найти корректировщиков огня среди жителей поселка. Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Сообщают о давлении на местное население в Брилевке. Напомню, именно там благодаря ювелирному попаданию разрушили важный транспортный узел оккупантов. Там орки погорели, остались без рук, ног. Теперь терроризируют местных – ищут корректировщиков", – отметил Хлань.

Он подчеркнул, что такие фильтрационные действия были зафиксированы по всей области.

Захватчики окружают населенные пункты, не пускают людей ни на въезд, ни на выезд. После этого они ходят по домам местных жителей, незаконно проникают в гаражи, проверяют у людей телефоны, выворачивают карманы у прохожих.

Также советник главы Херсонской ОВА сообщил, что в области продолжаются обстрелы, есть погибшие. Выезд через Васильевку до сих пор заблокирован из-за дождей.

Хлань отметил, что оккупанты уже поняли, что теряют захваченную ими Херсонскую область.

"Конечно, россияне понимают, что теряют Херсонщину. Как сообщает британская разведка – железная дорога, по которой переправляли технику из Крыма, существенно повреждена, и даже если ее удастся отремонтировать – цель пристреляна и уязвима", – говорит он.

Ранее исполняющий обязанности председателя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий отмечал, что в Брилевке, где недавно ВСУ уничтожили эшелон с военной техникой РФ, захватчики выселили людей, живущих вблизи железной дороги.

Напомним, украинские военные в ночь на 30 июля мастерски влупили по вражескому железнодорожному эшелону из более 40 вагонов. Снаряды из HIMARS прилетели прямо на оккупированную станцию Бриловка в Херсонской области.

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