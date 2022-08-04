За 11 минут - 7 самолетов: подполковник ПВО рассказал об уничтожении эскадрильи РФ над Киевом

ПВО Украины отразили атаку РФ на Киев / АрміяInform

Подполковник сил Противовоздушной обороны Украины Денис Смажный рассказал о том, как украинские защитники встретили российских оккупантов в первые дни войны.

Как рассказал он ТСН, самым сложным был первый месяц, потому что практически не было пауз между атаками врага.

"Первый месяц. Это было одно сплошное дежурство с постоянными атаками. Не было пауз — закончилось нападение на Киев — началось на Изюмском направлении, закончилось Изюмское — начинается нападение на Одессу. И это все по кругу", — говорит украинский воин.

При этом он пояснил, что самая массированная воздушная атака на Киев была предпринята оккупантами в первые дни войны.

"Киев. Массированная атака была и на земле, и на небе. За 11 минут было сбито 7 самолетов, почти вся эскадрилья легла! Такое ощущение, что это была атака последней надежды. Они заходили близко в зону поражения, мы их "хлопали". Мы очень много тогда уничтожили, и после этого воздушные атаки на Киев прекратились", - добавил Смажный.

Ранее сообщалось, что на вооружение ВСУ уже поступили британские зенитно-ракетные комплексы "Stormer HVM".

В Сети опубликованы фото с установками в руках украинских военных.

Отмечается, что уже шесть единиц ЗРК Stormer HVM поступили в Украину от Великобритании.

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