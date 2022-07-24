Британские комплексы ПВО прикроют небо: ВСУ вооружили дальнобойными ЗРК Stormer

ЗРК Stormer HVM / @GirkinGirkin

На вооружение ВСУ уже поступили британские зенитно-ракетные комплексы "Stormer HVM".

В Сети опубликованы фото с установками в руках украинских военных.

Отмечается, что уже шесть единиц ЗРК Stormer HVM поступили в Украину от Великобритании.

Еще в апреле министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил о намерении предоставить Украине британские средства.

Причем с установками поставлены сотни ракет Starstreak для этих комплексов противовоздушной обороны.

/ @GirkinGirkin

Stormer HVM – это самоходная зенитная британского производства.

Бронемашина оборудована дизельным двигателем, который позволяет ей разгоняться до 80 км/ч. Запас хода достигает 600 км. Экипаж состоит из 3 человек. На крыше Stormer HVM установлена поворотная пусковая установка для восьми ракет Starstreak. Еще 12 ракет вмещает кормовой отсек в корпусе.

Характеристики:

Stormer HVM может обнаруживать самолеты и вертолеты на расстоянии 18 км и 8 км;

Запуск ракеты выполняется менее чем через 5 секунд после захвата цели;

Скорость ракеты Starstreak составляет 1 км/с.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.

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