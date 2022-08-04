Нашел свою смерть за две тысячи км от дома: ВСУ ликвидировали оккупанта из Нефтекамска

В Украине "денацифицировали" 24-летнего оккупанта из Нефтекамска / Фото ufa.kp.ru

Вооруженные силы Украины ликвидировали 24-летнего российского захватчика Тимура Стогова. Он был родом из города Нефтекамск, который находится на северо-западе республики Башкортостан, и проехал две тысячи километров, чтобы умереть на украинском Донбассе.

О гибели Стогова 3 августа сообщили в пресс-службе администрации Нефтекамска и в соцсетях.

Стогов окончил школу, после чего отправился в армию на срочную службу. Затем россиянин решил связать свою жизнь с военным делом и отучился в Казанском высшем танковом командном училище.

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован оккупант Григорий Романов. 23-летний захватчик был уверен, что "творит историю".

Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

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